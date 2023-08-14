Adana'da bir esnaf aşırı sıcaklardan dolayı kendisine 3 gün izin verdi

Hissedilen hava sıcaklıklarının 50 derecelere ulaştığı Adana’da aşırı sıcaklardan bunalan bir esnaf dükkânının camına “Aşırı sıcaktan bunaldım. 3 gün çalışmayacağım. Pazartesi, Salı, Çarşamba kapalıyız” İlanını astı.

Adana'da bir esnaf aşırı sıcaklardan dolayı kendisine 3 gün izin verdi

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

Hava sıcaklığının 46 dereceyi bulduğu, hissedilen sıcakların ise 50 derecelere ulaştığı Adana’da dün gece aşırı sıcaklardan dolayı birçok mahallede trafoların patladığı ve elektrik kesintilerinin halen sürdüğü edinilen bilgiler arasında.

Basra sıcaklarının da yurdumuza giriş yapmasıyla çoğu vatandaş 24 saat boyunca klimalarını çalıştırdı. Aşırı yükü kaldıramayan trafolarda bu nedenden dolayı patladı.

Dün, 1958 yılında gölgede kırılan 45.6 derecelik sıcaklığı 45.7 rekor derece ile egale eden Adana’da hissedilen sıcaklar 50’li dereceleri de aştı.

Adana’da bir esnaf aşırı sıcaklardan bunalıp kendisine 3 günlük bir izin verdi. “Aşırı sıcaktan bunaldım. 3 gün çalışmayacağım. Pazartesi, Salı, Çarşamba kapalıyız” ilanının işletmesinin camına asan esnaf sosyal medyada gündem oldu.

adana.jpg

Öne Çıkanlar
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
Şener Üşümezsoy depremin nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Şener Üşümezsoy depremin nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Son Haberler
Köprüye çarpan kamyonetteki tarım işçileri dereye düştü: 1 ölü, 3 yaralı Güncel
Köprüye çarpan kamyonetteki tarım işçileri dereye düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin bu sezon kaç gol yiyeceğini açıkladı Spor
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin bu sezon kaç gol yiyeceğini açıkladı
Memur zammı teklifi açıklandı Ekonomi
Memur zammı teklifi açıklandı
Deprem sonrası boşaltılan ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü Güncel
Deprem sonrası boşaltılan ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
Bu görüntüler bugün Çeşme’de çekildi. Seçim boyunca yalan söyleyen siyasetçilere ithaf olunur Güncel
Bu görüntüler bugün Çeşme’de çekildi. Seçim boyunca yalan söyleyen siyasetçilere ithaf olunur
Cem Küçük iktidara isyan etti: Bu tarihlerde emeklilerin maaşına kesin zam yapılmalı Ekonomi
Cem Küçük iktidara isyan etti: Bu tarihlerde emeklilerin maaşına kesin zam yapılmalı
Abayı yakmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Abayı yakmak deyimi ne anlama geliyor?