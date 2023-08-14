Adana'da bir esnaf aşırı sıcaklardan dolayı kendisine 3 gün izin verdi

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

Hava sıcaklığının 46 dereceyi bulduğu, hissedilen sıcakların ise 50 derecelere ulaştığı Adana’da dün gece aşırı sıcaklardan dolayı birçok mahallede trafoların patladığı ve elektrik kesintilerinin halen sürdüğü edinilen bilgiler arasında.

Basra sıcaklarının da yurdumuza giriş yapmasıyla çoğu vatandaş 24 saat boyunca klimalarını çalıştırdı. Aşırı yükü kaldıramayan trafolarda bu nedenden dolayı patladı.

Dün, 1958 yılında gölgede kırılan 45.6 derecelik sıcaklığı 45.7 rekor derece ile egale eden Adana’da hissedilen sıcaklar 50’li dereceleri de aştı.

Adana’da bir esnaf aşırı sıcaklardan bunalıp kendisine 3 günlük bir izin verdi. “Aşırı sıcaktan bunaldım. 3 gün çalışmayacağım. Pazartesi, Salı, Çarşamba kapalıyız” ilanının işletmesinin camına asan esnaf sosyal medyada gündem oldu.