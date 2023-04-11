Yolcu otobüsünde 100 kilo 294 gram uyuşturucu ele geçirildi

(AA) İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir girişinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, uygulama noktasına yaklaşan ve yolcusu bulunmayan şehirler arası yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu.
Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda, otobüsün basamaklarına ve koridor zeminine gizlenmiş 100 kilo 294 gram esrar ele geçirildi.
NÖBETÇİ HAKİMLİK TARAFINDAN TUTUKLANDILAR
Şoför Mehmet K. (45) ile otobüsteki Mahmut A. (33) Mehmet Ali K. (22) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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