20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sosyal medyada cinsel ilişki tuzağı

Adana’da bir kişi sosyal medyadan tanışarak buluşmaya gittiği kadının "Gel ilişkiye girelim" teklifini kabul eden adam, kadının arkadaşları tarafından önce darp edilip, bıçaklandı. Cep telefonu ve 12 bin lirası da gasp edildi. 3kişi tutuklandı 

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 15:25
Takip Et

Adana'da dövüldü bıçaklandı gasp edildi. Sosyal medyada cinsel ilişki tuzağı

Sosyal medyada cinsel ilişki tuzağı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, 16 Ocak'ta Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa B. (27), sosyal medyadan tanıştığı Elvan U. (25) ile buluşmak için anlaştı. Elvan U., birlikte olmak istediğini söylediği Mustafa B.’yi yaşadığı mahalleye çağırdı.

Mustafa B., sokakta buluştuğu Elvan U. ile sohbet ettiği sırada yanlarına Baver K. (29) ile kardeşi Sedat K. (24) geldi. Baver K. ile Sedat K., “Sen bizim kız arkadaşımıza sarkıntılık mı yapıyorsun” diyerek Mustafa B.’yi darp edip, bacağından bıçakladı. 

Mustafa B.’nin cebindeki telefonu ve 12 bin TL parasını alan şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Motosikletiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Mustafa B., tedavisinin ardından taburcu oldu.

"3'Ü DE TUTUKLANDI" 

Şahsın olayı polise anlatması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Elvan U., Baver K. ile Sedat K.’yi saklandıkları adrese yapılan baskında gözaltına aldı. 

Emniyete götürülen şüphelilerden Elvan U., ifadesinde, “Mustafa’yı daha önceden tanıyorum. Beni telefonla arayıp, buluşmak istediğini söyledi. İçki içip, yanıma geldi. Sonra arkadaşlarım birden gelip, Mustafa’yı dövdü” dedi.

Şüpheliler Baver K. ile Sedat K. ise kız arkadaşını rahatsız ettiği için Mustafa B.’yi dövdüklerini, telefonunu ve parasını gasp etmediklerini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

öncezonguldak
20.01.2023 15:30
Neymişl Uçkura sahip olacaksın.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
1
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
2
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
3
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
4
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
5
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
6
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
7
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Rusya: İki yerleşim birimini kontrol altına aldık
﻿Rusya: İki yerleşim birimini kontrol altına aldık
﻿Rusya: İki yerleşim birimini kontrol altına aldık
﻿CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
﻿CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
﻿CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
﻿“Yerim ben o ayağı!” diyeceğinize bu testi yaptırın
﻿“Yerim ben o ayağı!” diyeceğinize bu testi yaptırın
﻿“Yerim ben o ayağı!” diyeceğinize bu testi yaptırın
﻿Yüreği yanık ana babalar bakanlık kapısına dayandı
﻿Yüreği yanık ana babalar bakanlık kapısına dayandı
﻿Yüreği yanık ana babalar bakanlık kapısına dayandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.