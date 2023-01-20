20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Adım Farah dizisi ne zaman yayınlanacak? Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in Adım Farah dizisi ne zaman başlıyor?

Adım Farah dizisi ne zaman yayınlanacak? Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in Adım Farah dizisi ne zaman başlıyor?

Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in başrollerini paylaştığı Adım Farah dizisinden ilk kare geldi. Büyük beklentiyle görücüye çıkacak olan Adım Farah dizisinin ne zaman yayınlanacağı ve konusu merak ediliyor. Peki, Adım Farah dizisi ne zaman yayınlanacak? Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in Adım Farah dizisi ne zaman başlıyor?

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 13:29
Takip Et

Adım Farah dizisi ne zaman yayınlanacak? Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in Adım Farah dizisi ne zaman başlıyor?

Adım Farah dizisi ne zaman yayınlanacak? Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in Adım Farah dizisi ne zaman başlıyor?
+
Aa
-

Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in bir araya geldiği Adım Farah dizisinin yayınlanmasına az kaldı. Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in olduğu Adım Farah dizisinin konusu ve ikiliye eşlik edecek Adım Farah dizisi oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Adım Farah dizisi ne zaman yayınlanacak? Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in Adım Farah dizisi ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını O3'ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç’in yazdığı Adım Farah dizisi FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Benim Adım Farah dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Benim Adım Farah dizisinde kimler rol alacak?

ADIM FARAH DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Adım Farah dizisinin oyuncuları arasında; Engin Akyürek, Demet Özdemir, Fırat Tanış,Mustafa Avkıran, Oktay Çubuk, Senan Kara, Derya Pınar Ak yer alıyor.

ADIM FARAH DİZİSİ KONUSU NE?

Adım Farah'ın dizisinin konusu merak ediliyor. Adım Farah'ta ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatlarını konu alacak.

ADIM FARAH DİZİSİNDEN İLK KARE

Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in olduğu Adım Farah dizisinden ikilinin yer aldığı ilk kare geldi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
1
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
2
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
3
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
4
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
5
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
6
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
7
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿İzmir’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
﻿İzmir’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
﻿İzmir’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
﻿Yayaya çarpıp kaçan sürücü doktor çıktı
﻿Yayaya çarpıp kaçan sürücü doktor çıktı
﻿Yayaya çarpıp kaçan sürücü doktor çıktı
﻿Parktaki çocuğu silahla yaralayan sanığın cezası belli oldu
﻿Parktaki çocuğu silahla yaralayan sanığın cezası belli oldu
﻿Parktaki çocuğu silahla yaralayan sanığın cezası belli oldu
﻿İzmir'de 'ikizler çetesi' operasyonu: Gözaltılar var
﻿İzmir'de 'ikizler çetesi' operasyonu: Gözaltılar var
﻿İzmir'de 'ikizler çetesi' operasyonu: Gözaltılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.