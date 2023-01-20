Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in bir araya geldiği Adım Farah dizisinin yayınlanmasına az kaldı. Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in olduğu Adım Farah dizisinin konusu ve ikiliye eşlik edecek Adım Farah dizisi oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Adım Farah dizisi ne zaman yayınlanacak? Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in Adım Farah dizisi ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını O3'ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç’in yazdığı Adım Farah dizisi FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Benim Adım Farah dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Benim Adım Farah dizisinde kimler rol alacak?

ADIM FARAH DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Adım Farah dizisinin oyuncuları arasında; Engin Akyürek, Demet Özdemir, Fırat Tanış,Mustafa Avkıran, Oktay Çubuk, Senan Kara, Derya Pınar Ak yer alıyor.

ADIM FARAH DİZİSİ KONUSU NE?

Adım Farah'ın dizisinin konusu merak ediliyor. Adım Farah'ta ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatlarını konu alacak.

ADIM FARAH DİZİSİNDEN İLK KARE

Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in olduğu Adım Farah dizisinden ikilinin yer aldığı ilk kare geldi.