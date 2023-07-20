Adını bile anmadıkları Kıbrıs Fatihi Bülent Ecevit harekat sonrası adada böyle karşılanmıştı

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında dönemin Başbakanı olan Bülent Ecevit, harekattan sonra ziyaret ettiği adada büyük bir coşkuyla karşılanmıştı ve barış güvercini uçurmuştu.

Adını bile anmadıkları Kıbrıs Fatihi Bülent Ecevit harekat sonrası adada böyle karşılanmıştı

Kıbrıs Adası'nda Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 49 yıl geçti.

Barış harekatı, Bülent Ecevit’in siyasi pozisyonunu da belirleyici biçimde etkilemiş ve “Kıbrıs Fatihi” olarak anılmaya başlamıştı.

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’nın talimatını verdikten sonra düzenlediği mitinglerde güvercin uçurmaya başladı. “Savaşın Şahini Barışın Güvercini Karaoğlan” sloganı eşliğinde uçurulan güvercinler akıllara kazındı ve bu yıl da sosyal medyada bir kez daha hatırlatıldı.

Gazeteci Özgür Hasan Altuncu sosyal medyada "Askeri harekatın emrini verip, sonrasında aynı yerde barış güvercini uçurmak. Bülent Ecevit, dünya siyaseti için de örnek bir liderdi. Kıbrıs Barış Harekatından sonra adada böyle karşılanmıştı." sözleriyle paylaştı.

İşte o paylaşım:

998.png

İlgili Haberler
Sedat Simavi 'Türkiye'nin Kıbrıs sorunu gibi bir meselesi yoktur' diyen Köprülü için gazetede 'gaflet' başlığı atınca bakın başına neler geldi
Türk paraşütçülerin sabah 06.05'te Kıbrıs'a indiği anlar
Ecevit'in kod adı yıllar sonra ortaya çıktı. Ne Kıbrıs Türk Halkını ne de Süleyman Şah'ı düşmana bıraktı
Kıbrıs Harekatı'nın hiç bilinmeyen anı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Rumları nasıl şaşkına döndürdü
Kıbrıs’ı Rumlara dar eden Karaoğlan’ın tarihi milliyetçilik konuşması
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz uyardı. Türkiye savaşa sokulmak istenebilir
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 49’uncu yılı. Girne’den Anadolu’ya yol bağladık
Öne Çıkanlar
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Son Haberler
Kocaelispor Altay'ı yıktı Spor
Kocaelispor Altay'ı yıktı
Çin'den ABD'ye misilleme uyarısı Dünya
Çin'den ABD'ye misilleme uyarısı
Kapalıçarşı'da sahte altın operasyonu. Alırken çok dikkatli olun Güncel
Kapalıçarşı'da sahte altın operasyonu. Alırken çok dikkatli olun
Unuttum demek istemiyorsanız bu besinleri tüketin Sağlık
Unuttum demek istemiyorsanız bu besinleri tüketin
Eczacıya silahlı saldırı Güncel
Eczacıya silahlı saldırı
Kıbrıs Harekatı'nda adı tepeye verilen efsane subay. FETÖ ile işbirliği yapıp onu içeri attılar Güncel
Kıbrıs Harekatı'nda adı tepeye verilen efsane subay. FETÖ ile işbirliği yapıp onu içeri attılar
WCBS Şampiyonası ana sponsoru belli oldu Spor
WCBS Şampiyonası ana sponsoru belli oldu