Adını bile anmadıkları Kıbrıs Fatihi Bülent Ecevit harekat sonrası adada böyle karşılanmıştı

Kıbrıs Adası'nda Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 49 yıl geçti.

Barış harekatı, Bülent Ecevit’in siyasi pozisyonunu da belirleyici biçimde etkilemiş ve “Kıbrıs Fatihi” olarak anılmaya başlamıştı.

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’nın talimatını verdikten sonra düzenlediği mitinglerde güvercin uçurmaya başladı. “Savaşın Şahini Barışın Güvercini Karaoğlan” sloganı eşliğinde uçurulan güvercinler akıllara kazındı ve bu yıl da sosyal medyada bir kez daha hatırlatıldı.

Gazeteci Özgür Hasan Altuncu sosyal medyada "Askeri harekatın emrini verip, sonrasında aynı yerde barış güvercini uçurmak. Bülent Ecevit, dünya siyaseti için de örnek bir liderdi. Kıbrıs Barış Harekatından sonra adada böyle karşılanmıştı." sözleriyle paylaştı.

İşte o paylaşım: