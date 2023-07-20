Kıbrıs’ı Rumlara dar eden Karaoğlan’ın tarihi milliyetçilik konuşması

Eski Başbakan Bülent Ecevit vefatının 15. ölüm yıl dönümünde anılıyor.

Siyasi kimliğinin yanında gazeteci, yazar, şair olarak da bilinen Bülent Ecevit, 1974–2002 yılları arasında dört kez başbakanlık görevini üstlenmişti.

Ecevit’in Kıbrıs Barış Herakatı’ndan sonra bir mitingde yaptığı tarihi konuşma tekrar gündeme geldi.

Milliyetçilik vurgusu yaptığı konuşmasında Ecevit; ‘Sevgili kardeşlerim ,Biz milliyetçiliği sokak duvarlarına değil, Kıbrıs’ın Beşparmak Dağları’na, Ege’nin derin sularına yazmışız.. Biz milliyetçiliği Anadolu’nun haşhaş tarlalarına yazmışız..’ ifadelerini kullanmıştı.