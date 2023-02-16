﻿Nedeni sıvılaşma olarak açıklandı. Deprem rayları bu hale getirdi.

Deprem tren yolunu eğdi büktü bu hale getirdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde inceleme yapan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, bölgede genel hasarın sıvılaşmadan kaynaklı olduğunu belirtti.





Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği, on binlerce kişinin yaralandığı deprem bölgesinde bilim insanları ve mühendisler de incelemelere başladı.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan ve beraberindeki ekip Gölbaşı'nda da incelemelerde bulundu. Alan, Gölbaşı'nda hasarın büyük ölçüde sıvılaşmadan kaynaklı olduğunu ifade etti.

"YAYGIN SIVILAŞMA ETKİLERİNE BAĞLI HASAR VAR"



Alan, "Bugün bu bölgede yaptığımız incelemelere göre, yaygın sıvılaşma etkilerine bağlı hasar var. Fay zonu kırılmış ve bu bölgeye kadar da geldiği anlaşılıyor. Çoklu bir zemin deformasyonuna bağlı hasarlar var. Burada deprem üreten fayların varlığı ona yakınlığı o depremlerin ürettiği büyüklük baz alınarak sıvılaşma risk analizleri yapılıyor. Bu sayede o zeminin sıvılaşmaya yatkın olup olmadığı belirleniyor. Buna göre mühendislik yapılarının da tasarlanması gerekiyor. Bu bölgede aslında sıvılaşma riskinin olacağının tahmin edilmesi lazımdı. Yetkililer buradaki zemini biliyorlar, yeraltı su seviyesi yüksek, zaten dibinden hemen Doğu Anadolu Fay hattı geçiyor, bu üç konu olduktan sonra buranın zaten sıvılaşma riskinin olacağının tahmin edilmesi lazımdı. Buna göre de tedbir almaları lazımdı" dedi.

"DEMİRYOLU BOYUNCA ÇOK SAYIDA BU TÜR ALAN VAR"



Gölbaşı Tren İstasyonu'ndaki rayların yamulma sebebinin sıvılaşmadan kaynaklı olduğunu belirten JMO Genel Başkanı Hüseyin Alan, "Bu yeraltında dediğim gibi deprem esnasında depremin getirdiği kuvvetlerle yeraltı suyu basıncı aşırı miktarda yükseliyor, oradaki kum bir sıvı gibi davranmaya başlıyor. Kendisine zayıf zonlardan yukarı doğru püskürüyor ve kum konileri oluşturuyor. Demiryolu boyunca çok sayıda bu tür alan var. Bundan kaynaklı olarak rayların kimi yerde döndüğü kimi yerde zemin içerisine battığını görüyoruz" dedi.