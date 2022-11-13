Adıyaman'da otomobil ve minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine ilerleyen Şeyho S. idaresindeki minibüs ile aynı istikamette önünde ilerleyen Cuma K. idaresindeki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Zeliha K., Hacı Hasan S., Hasan S., Şeyho S. ve Yusuf S. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Kaynak: İHA)