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  • Yok artık! Akit ''Kemalist sürücüler'' diye haber yaptı. Gazeteci Erşan ''Hasta herifler'' diye tepki gösterdi

Yok artık! Akit ''Kemalist sürücüler'' diye haber yaptı. Gazeteci Erşan ''Hasta herifler'' diye tepki gösterdi

Yeni Akit gazetesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm yıl dönümünde saygı duruşunda meydana gelen kazayı skandal bir başlıkla haber yaptı. Akit’in “Ve akıl koşarak uzaklaşır: Kemalist sürücüler 'yok artık' dedirtti!” başlığı tepki çekti.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 13:43
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Yeni Akit gazetesi kemalist sürücüler diye haber yaptı. Gazeteci Hasan Erşan hasta herifler diye tepki gösterdi

Yok artık! Akit ''Kemalist sürücüler'' diye haber yaptı. Gazeteci Erşan ''Hasta herifler'' diye tepki gösterdi
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıl dönümünde yurdun dört bir tarafında minnetle anıldı. Türk milletinin Atatürk için saat 09:05 geçe saygı duruşunda bulunması ise Yeni Akit gazetesini rahatsız etti. Rahatsızlığını belli etmekten çekinmeyen Akit, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen bir kazaya attığı skandal başlıkla tepki çekti.

Antalya’da bir sürücü önündeki araçların sürücülerinin durarak saygı duruşunda bulunduğunu görünce yavaşladı. Bu sırada 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada sürücü ve yolculardan yaralanan olmadı.

“KEMALİST SÜRÜCÜLER 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ!”

Akit ise söz konusu haberi “Ve akıl koşarak uzaklaşır: Kemalist sürücüler 'yok artık' dedirtti!” başlığıyla gündeme getirdi.

Gazeteci Hasan Erşan, Akit’e tepki göstererek “'kemalist sürücü'... Kemalist sürücü ehliyetinde köşede Atatürk resmi var herhalde…Yahu bunlar bildiğin hasta herifler” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Akit’in Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ten “M.Kemal” olarak bahsetmesi de gözlerden kaçmadı.

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Ramiz Ağa
11.11.2022 14:05
Flaş haber ! Satılmış bir gurup dün Anıtkabir'de sloganlar attı .  
 
asuman 1789
11.11.2022 14:05
Kenan Evren Özal zamanında ülkemize binlerce afganlılar ıraklılar geldi şimdide akp ülkemize milyonlarca suriyeli afganlı pakistanlı dolduruldu ne bekliyorsunuz  
 
ali can
11.11.2022 14:02
it ürür kervan yürür  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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