Yok artık! Akit ''Kemalist sürücüler'' diye haber yaptı. Gazeteci Erşan ''Hasta herifler'' diye tepki gösterdi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıl dönümünde yurdun dört bir tarafında minnetle anıldı. Türk milletinin Atatürk için saat 09:05 geçe saygı duruşunda bulunması ise Yeni Akit gazetesini rahatsız etti. Rahatsızlığını belli etmekten çekinmeyen Akit, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen bir kazaya attığı skandal başlıkla tepki çekti.

Antalya’da bir sürücü önündeki araçların sürücülerinin durarak saygı duruşunda bulunduğunu görünce yavaşladı. Bu sırada 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada sürücü ve yolculardan yaralanan olmadı.

“KEMALİST SÜRÜCÜLER 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ!”

Akit ise söz konusu haberi “Ve akıl koşarak uzaklaşır: Kemalist sürücüler 'yok artık' dedirtti!” başlığıyla gündeme getirdi.

Gazeteci Hasan Erşan, Akit’e tepki göstererek “'kemalist sürücü'... Kemalist sürücü ehliyetinde köşede Atatürk resmi var herhalde…Yahu bunlar bildiğin hasta herifler” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Akit’in Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ten “M.Kemal” olarak bahsetmesi de gözlerden kaçmadı.