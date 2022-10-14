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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 15:42
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Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Yasin Kürşad Demiralp idaresindeki 44 ACM 700 plakalı otomobil, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Çatalağaç köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan sürücü Yasin Kürşad Demiralp (44) hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan Tuncay Mahitapoğlu ise yaralandı. Yaralı Mahitapoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücü, yapılan olay yeri incelemesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Kaynak: İHA)

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