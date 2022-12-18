Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde Bilgehan Cerit idaresindeki 02 ABZ 014 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Mustafa Gülbeyaz idaresindeki 02 EA 277 plakalı motosiklet çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Gülbeyaz yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



(Kaynak: İHA)