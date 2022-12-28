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Adıyaman'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 18:01
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Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Adıyaman'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
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Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cebrail Yıldırım sevk ve idaresindeki 06 DL 3368 otomobil ile Erol Gezer sevk ve idaresindeki 38 H 0907 plakalı kamyonet eski Devlet Hastanesi civarında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, 38 H 0907 plakalı kamyonette bulunan Hacı Gezer isimli şahıs hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


(Kaynak: İHA)

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