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Adıyaman’da alışveriş merkezinde yangın çıktı

Adıyaman’da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 10:33
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Adıyaman’daki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı

Adıyaman’da alışveriş merkezinde yangın çıktı
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İHA

Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesi’nde yer alan alışveriş merkezinin birinci ve ikinci katında yer alan iki mağazada yangın çıktı.

Alışveriş merkezi çalışanları yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti. Çalışanların müdahalesi yeteriz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Depremden dolayı yıkılan bina enkazlarında çalışan itfaiye ekipleri, yangın yerine sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda alevler alınarak söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda her iki mağaza kullanılamaz hale geldi. Kundaklandığı iddia edilmesi sonucu yandığı düşünülen her iki mağazada polis ekiplerince incelemelerde bulunuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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