Adıyamanlı depremzedelerden Kemal Kılıçdaroğlu'na Erdoğan isyanı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Adıyaman’ın merkezini ve Gölbaşı ilçesini ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesen bir depremzedenin Erdoğan isyanıyla karşılaştı. Depremzede, Kılıçdaroğlu'na "Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'a gelmesin, Herkes mezarda yatıyor. Bir şey gelmiyor. Mazot gelmiyor. Herkes bisküvi çikolata yolluyor. Biz ne yapacağız. Battaniye gelmiyor. Kimse Adıyaman nerede diye sormadı. Oya geldimi bizin gözümüzü çıkarıyorlar" diye seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedenin söylediği sözlerle şok oldu.

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