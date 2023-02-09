Adıyaman Merkez’in üçte ikisi artık yok: Yardımlar yetersiz, bizi yalnız bıraktılar

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem 10 ili yerle bir etti. Bölgeden gelen haberlere göre bu illerden biri olan Adıyaman Merkez’in 3’te 2’si yerle yeksan olmuş durumda. 3’te 1’inin ise yüzde 50’si hasarlı durumda.

Afetzede M. Y. tarafından aktarılan bilgilere göre, vatandaşın protestosuna gülerek karşılık veren Vali Mahmut Çuhadar’ın 28 ölü açıklaması yaptığı gün sırf devlet hastanesinin bahçesinde 250-300 ölü bulunmaktaydı. Ölü ve yaralı sayılarının yanlış aktarıldığını belirten afetzede, 3-4 bin ölü olduğunu belirtiyor.

Yaralıların ise 400 yataklı hasarlı eğitim ve araştırma hastanesinde tedavi edilmeye çalışıldığı ancak hastanenin de eksiklerinin olduğu aktarılıyor.

Adıyaman merkeze arama ve kurtarma ekibinin 3.günün öğleninde geldiğini belirten afetzede, “Dişimiz, tırnağımızla kaza kaza enkazdan 10-15 kişiyi çıkardık. Ancak hala enkaz altında insanlar var. Doğru düzgün çalışma yok” dedi.

Şehir merkezinde AFAD’ın gıda yardımı yaptığını belirten afetzede, kenar mahallere yardımların ulaşamadığını, köylere kimsenin gitmediğini ve vatandaşların üstlerinde doğru düzgün giysilerin olmadığını belirtiyor.

Kendi evinini çok az hasarlı olduğunu ancak içeriye giremediklerini belirten afetzede, 1 saat önce yan sitelerinden birinin enkazdan sağ kurtarıldığını aktardı.

İlk 3 gün sadece valilik önüne baz istasyonu konulduğunu ve şehirde ciddi bir iletişim sıkıntısının olduğunu belirten afetzede, iletişimin daha yeni yeni düzeldiğini belirtti.