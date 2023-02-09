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Adıyaman Merkez’in üçte ikisi artık yok: Yardımlar yetersiz, bizi yalnız bıraktılar

Adıyaman Merkez’in üçte ikisinin yerle bir olduğu ifade edilirken ilk üç gün kendi çabalarıyla enkazdan vatandaşları çıkardıklarını belirten afetzede M.Y., “Şu an üstünde kıyafet olmayan insanlar var. Yardımlar yetersiz. Kenar mahallelere ve köylere ise hiçbir yardım ulaşmıyor” dedi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 16:08
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Adıyaman Merkez’in üçte ikisi artık yok: Yardımlar yetersiz, bizi yalnız bıraktılar

Adıyaman Merkez’in üçte ikisi artık yok: Yardımlar yetersiz, bizi yalnız bıraktılar
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem 10 ili yerle bir etti. Bölgeden gelen haberlere göre bu illerden biri olan Adıyaman Merkez’in 3’te 2’si yerle yeksan olmuş durumda. 3’te 1’inin ise yüzde 50’si hasarlı durumda.

Afetzede M. Y. tarafından aktarılan bilgilere göre, vatandaşın protestosuna gülerek karşılık veren Vali Mahmut Çuhadar’ın 28 ölü açıklaması yaptığı gün sırf devlet hastanesinin bahçesinde 250-300 ölü bulunmaktaydı. Ölü ve yaralı sayılarının yanlış aktarıldığını belirten afetzede, 3-4 bin ölü olduğunu belirtiyor.

Yaralıların ise 400 yataklı hasarlı eğitim ve araştırma hastanesinde tedavi edilmeye çalışıldığı ancak hastanenin de eksiklerinin olduğu aktarılıyor.

Adıyaman merkeze arama ve kurtarma ekibinin 3.günün öğleninde geldiğini belirten afetzede, “Dişimiz, tırnağımızla kaza kaza enkazdan 10-15 kişiyi çıkardık. Ancak hala enkaz altında insanlar var. Doğru düzgün çalışma yok” dedi.

Şehir merkezinde AFAD’ın gıda yardımı yaptığını belirten afetzede, kenar mahallere yardımların ulaşamadığını, köylere kimsenin gitmediğini ve vatandaşların üstlerinde doğru düzgün giysilerin olmadığını belirtiyor.

Kendi evinini çok az hasarlı olduğunu ancak içeriye giremediklerini belirten afetzede, 1 saat önce yan sitelerinden birinin enkazdan sağ kurtarıldığını aktardı.

İlk 3 gün sadece valilik önüne baz istasyonu konulduğunu ve şehirde ciddi bir iletişim sıkıntısının olduğunu belirten afetzede, iletişimin daha yeni yeni düzeldiğini belirtti.

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Yörükoğlu
9.02.2023 16:25
Mehmet Metiner, "gidenlere üzüldük, ama bizim Reisimiz var Adıyaman'ı yeniden yapar" demiş....  
 
Teist
9.02.2023 16:17
İnsanlara bu acıları yaşatan kim? İslam inancına göre Allah. Bir de Allah yardımcımız olsun deniyor. Hem yıkımı yapan o, hem de yardımcımız olsun denilen o. Çık ulan karşıma, hesap sorayım.  
 
ZIRZOP
9.02.2023 16:14
istanbul a kanal tünel istiyor halk 5 inci köprü yapılmalı halk mutlaka istiyor  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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