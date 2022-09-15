Sedat Peker korku iklimi yaratacaklar diye twitler atmıştı. SADAT'çı Adnan Tanrıverdi'nin belgelerini Barış Terkoğlu açıkladı

Hakkında suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yakalama kararı bulunan Sedat Peker, SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi ile ilgili yaptığı paylaşımlarda "Korku iklimi yaratacaklar" demişti.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Adnan Tanrıverdi ile ilgili flaş belgeleri yayınladı. Terkoğlu'nun yayınladığı belgelerde Adnan Tanrıverdi'nin suç örgütü lideri Adnan Oktar'a bağlılığını ilan ettiği görüldü.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna ilişkin yeniden görülen davada dosyaya yeni belgeler girdiğini ve Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT) kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin fiilen Oktar’ın şahidi durumuna geldiğini belirtti.

Davaya giren dosyada Tanrıverdi’nin daha önce kaleme aldığı bir yazı da eklendi.

Tanrıverdi yazısında “Haklarında verilen beraat kararları ile, bir zamanlar haksız yargı takibine ve bir kısım maksatlı basının linç harekâtına haksız olarak maruz bırakıldıkları anlaşılan, Muhterem Adnan Oktar Hocaefendi’ye ve değerli genç dava arkadaşlarına çalışmalarında başarılar diler, bu vesile ile kalbi bağlılığımı sunarım.” ifadelerini kullandığı görüldü.

Terkoğlu, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne, 25 Mayıs’ta, Oktar’ın avukatı D.Ç. tarafından bir dilekçe sunulmuş. Konu bölümünde “SADAT kurucularından olan, 2020 yılının ocak ayına kadar milli güvenlik alanında Sayın Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanlığını yapan emekli Tuğgeneral Sayın Adnan Tanrıverdi’nin müvekkil ve arkadaşları hakkındaki olumlu görüşlerinin yansıdığı yazısının sunumudur” yazıyor.” İfadelerini kullandı.

Gazeteci, Terkoğlu, Adnan Tanrıverdi’nin kendi resmi sitesinde, 24 Kasım 2005’te, Oktar’ın propagandasını yapan bir yazı yazdığını söyledi. Bu yazının ise Tanrıverdi’nin Oktar’a desteği olarak geçen günlerde mahkeme dosyasına girdiğini aktardı.

TERKOĞLU BELGELERİYLE ORTAYA KOYDU

Adnan Tanrıverdi ile ilgili belgeleri köşesine taşıyan Barış Terkoğlu yazısına şöyle devam etti:

Tanrıverdi, Harun Yahya müstear ismini kullanan Oktar’ın eserleriyle, 1997’de tanıştığını, dosyaya giren yazısında söylüyor:

“Bu yıl (1997) emekliliğimin ilk yılı idi. Ülkemiz de postmodern bir darbe sürecini (28 Şubat) yaşıyordu. Bu eser vasıtasıyla, darbecilere daha net bakma imkânı bulmuştum. Bu nedenle, Harun Yahya ismini, arkasındaki ekibi, daha doğrusu, ‘Bilim Araştırma Vakfı’ (BAV) ekibini daha yakından tanıma imkânlarını aradım. Arayınca buluyorsunuz. Karşıma pırıl pırıl, şık ve kültürlü-donanımlı gençler çıktılar. Sonra da onları ve Adnan Hocaefendi ile eserlerini zaman içinde tanıma ve değerlendirme şansına sahip oldum.”

TANRIVERDİ KALBEN BAĞLI

Tanrıverdi, “Hocaefendi” dediği Oktar’ı arama ve bulma sürecini böyle anlatıyor.

Sadece arama bulma mı? Tanrıverdi, Oktar’ın düzenlediği Darwin toplantılarını da Kıbrıs seminerlerini de İslam Bbirliği çalışmalarını da anlatıyor. Tanrıverdi’nin “İslami kesim tarafından boş bırakılmış önemli bazı alanları etkili bir şekilde doldurduklarını düşünüyorum” dediği Oktarcıların faaliyetlerinin sürekli katılımcısı olduğunu kendi sözlerinden anlıyoruz. Hatta yayınlarında da meğer o varmış. “Dergisinin birinci sayısında, acizane bir makale ile katılmıştım”, “İlk derginin tanıtım toplantısına da katılma mutluluğunu tatmıştım” cümleleri Tanrıverdi’yi ele veriyor.

Tanrıverdi, Oktar güzellemeleri yaptığı uzun yazısının sonunda, hocasına bağlılığını şöyle vurgulamış:

“Haklarında verilen beraat kararları ile, bir zamanlar haksız yargı takibine ve bir kısım maksatlı basının linç harekâtına haksız olarak maruz bırakıldıkları anlaşılan, Muhterem Adnan Oktar Hocaefendi’ye ve değerli genç dava arkadaşlarına çalışmalarında başarılar diler, bu vesile ile kalbi bağlılığımı sunarım.” Avukat D.Ç., Tanrıverdi’nin yazısının Oktar’ın lehine delil sayılmasını söyleyerek beraat talep etmiş.

SAVCI İLE BAĞLANTILI

Terkoğlu yazsının devamında avukat D.Ç.’nin ağustos ayının 26’sında, Oktar’ın avukatlığını, “gördüğü lüzum üzerine” bıraktığını aktardı.

Devamında Terkoğlu şöyle anlatıyor:

Oktar grubunun eski mensuplarından F.K., tam da aynı günlerde, polis tarafından gözaltına alınmış, itirafçı olmuştu. Verdiği ifadeler, Oktarcıların son dönemde nasıl devam ettiklerini anlatıyordu. İşte o ifadede bir detay var ki okuyunca küçük dilimi yuttum:

“Örgütün polis operasyonunun öncesinden bu yana bağlantı halinde olduğunu bildiğim İstanbul Adliyesi Adli Emanet Bürosu Savcısı Sayın İ.Ç. ile halen yakın ve yoğun bir görüşme yaptıklarını biliyorum. Bu görüşmeleri ağırlıklı olarak Eda Babuna ve Meltem Daban yapmaktadır. Babuna ve Daban ile yaptığımız farklı tarihlerdeki telefon görüşmelerinde Savcı İ.Ç. ile aralarının iyi olduğunu anlattıklarına kanaatinin geldiğini, kendilerinin suçsuz olduğuna inandığını, hatta iddiaya girerim siz bu davadan beraat edeceksiniz gibi söylemlerde bulunduğunu bana söylemiştir.”

Devamında Terkoğlu, “Dün, bu yazıyı yazdığım saatlerde, SADAT Kurucusu Tanrıverdi’nin sözleri, Oktar davasında okunuyordu. Bir dilekçenin üstüne gidilince Cumhurbaşkanlığı’ndan SADAT’a, İstanbul Savcılığı’ndan Adnan Oktar’a uzanan ilişkiler ağı şaşırtıcı hale geliyordu. Kendini “28 Şubat mağduru” olarak tanıtan, aslında MGK kararıyla emekli edilmiş Tanrıverdi’nin, Oktar’ın yüzünde, beklediği mehdiyi gördüğü anlaşılıyor. Sahi, yatıp kalkıp “28 Şubat” diyenlere soralım, bugün TSK’de Adnan Oktar’a kalbi bağlı bir general görev yapabilir mi?” ifadelerini kullandı.

Terkoğlu, “Gökyüzünden inecek mehdiyi bekleyen Tanrıverdi’ye, Saray’da görev vermekle kalmadık, TSK’yi şekillendirmesine de izin verdik. Suçumuz bulutlardan büyük. Mavi gök bize kızmasın da ne yapsın!” şeklinde yazdı.