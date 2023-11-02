Adolf Netanyahu Hitler’i durdurun

İsrail halkı; Yarın dünya halklarının yüzlerine nasıl bakacaksınız?

Çocuklarınıza torunlarınıza nasıl hesap vereceksiniz?

İnandığınız Tanrı’nın huzurunda nasıl hesap vereceksiniz?

Utanç duvarına baktığınızda Netanyahu’nun katlettiği Filistinli bebekleri çocukları sivil vatandaşları göreceksiniz

Hitler soykırımdan sonra Netanyahu soykırım ile yüzyıllar boyunca suçlanacaksınız.

Vicdanlarınız hiç mi sızlamayacak?

Şunu bilin ki gelecek nesilleriniz sizlerden çok ama çok utanacak.

Yüzyıllar boyunca lanetleneceksiniz

Durdurun insanlık suçu işleyen bu soykırımcı Netanyahu’yu.

Durdurun soykırımı.

Netanyahu’nun;

Çocukları: Yair, Noa ve Avner durdurun babanızı.

durdurun babanızı. Kardeşleri: Yonatan ve Iddo durdurun kardeşinizi.

Durdurun soykırımı.

İsrail halkı sizlere sesleniyorum.

Adolf Hitler 6 milyon Yahudi’yi katletti.

Bebek, çocuk, kadın binlerce masum Filistinliyi katleden Netanyahu’nun da 5 milyon Filistinliyi katletmesini mi istiyorsunuz?

1933 ile 1945 döneminde Hitler Soykırımının ana üslerinden Auschwitz toplama kampının müttefik kuvvetlerce kurtarılış günü “27 Ocak” BM Genel Kurulu tarafından 2005 yılında “Uluslararası Holokost Anma Günü” kabul edildi.

60 Yıl sonra bu karar alındı.

7 Ekim 2023 de yıllar sonra bilin ki şöyle kabul edilir;

Netanyahu Soykırımını anma günü…

İsrail halkı;

Şu tarihi gerçeği sizlere hatırlatayım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir gazetecisi olarak yazdıklarımın anlamını daha güçlü kavrayabilirsiniz.

2. Dünya Savaşı sırasında Naziler Yahudileri katletme planını harekete geçirdiğinde çoğu ülke, bu insanlık suçunu SEYRETTİ.

Ancak;

Necdet Kent, Namık Kemal Yolga, Selahattin Ülkümen ve Behiç Erkin gibi cesur Türk diplomatlar on binlerce Musevi’ye Türk pasaportları vererek Hitler Soykırımından kurtardı.

Atatürk’ün yakın dostu Fransa büyükelçimiz Behiç Erkin, Birleşmiş Milletler resmi rakamlarına göre,18 bin Yahudi’ye Türk Pasaportu vererek Nazi zulmünden ve soykırımdan kurtardı.

Netanyahu’nun yaptığı terörle mücadele değil, insanlık suçudur.