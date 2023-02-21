21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

AFAD 301 bin 289 çadır kurduğunu duyurdu

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 7 bin 184 artçı sarsıntı oluştuğu aktarıldı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 21:46
Takip Et

AFAD 301 bin 289 çadır kurduğunu duyurdu

AFAD 301 bin 289 çadır kurduğunu duyurdu
+
Aa
-

Son verilere göre; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 42 bin 310 kişinin hayatını kaybettiği, bölgeden 448 bin 18 vatandaşın tahliye edildiği bildirildi. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 14 bin 740 personelin görevini sürdürdüğü; ayrıca afet bölgesinde başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör gibi iş makineleri olmak üzere toplam 13 bin 700 aracın da kullanıldığı belirtildi.

AFAD, deprem bölgesinde 301 bin 289 çadır ile 6 bin 375 konteynerin kurulumunun yapıldığını, toplamda 3 milyon 354 bin 316 battaniyenin sevk edildiğini ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 78 bin 500 kişiye ayrıca geçici barınma hizmeti sağlandığını duyurdu.

AFAD, illere göre deprem bölgesinde ne kadar çadır kurduğunu da Twitter hesabından paylaştı:

Ayrıca deprem bölgesinde 497 bin 93, deprem bölgesi dışında 201 bin 151 olmak üzere toplam 698 bin 244 kişiye psikososyal destek verildiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
1
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
2
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
3
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
5
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
6
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
7
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'
﻿Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'
﻿Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'
﻿Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Alanyaspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası. Hazırlık maçında toplanacak
﻿Alanyaspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası. Hazırlık maçında toplanacak
﻿Alanyaspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası. Hazırlık maçında toplanacak
﻿Leeds United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Leeds United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Leeds United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.