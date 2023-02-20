Hatay'daki depremler sonrası Fuat Oktay'dan açıklama. AFAD Tsunami uyarısını kaldırdı!

Acil ve Afet Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 20.04'te meydana gelen depremin derinliği ise 7.7 km olarak ölçüldü. Daha sonra 5.8 ikinci deprem meydana geldi.

Hatay'da gerçekleşen depremler sonrası Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi.

Fuat Oktay şunları söyledi:

"Şu ana kadar 28 ihbar, sekiz yaralı var"

"Su yükselmesi uyarısı 2 saat için geçerliydi, artık risk yok, uyarılar kaldırıldı. Karaçay Barajı'nda da bir risk bulunmuyor."

AFAD Tsunami uyarısını kaldırdı"

Ayrıntılar geliyor...