20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay'daki depremler sonrası Fuat Oktay'dan açıklama. AFAD Tsunami uyarısını kaldırdı!

Hatay'daki depremler sonrası Fuat Oktay'dan açıklama. AFAD Tsunami uyarısını kaldırdı!

Hatay'da gerçekleşen depremler sonrası Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi. Oktay; "28 ihbar yapıldı 8 yaralı hastanelere getirildi" dedi.. Fuat Oktay ayrıca Tsunami uyarısını kaldırdığını açıkladı...

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 21:54
Takip Et

Hatay depremi sonrası Fuat Oktay'dan açıklama. AFAD Tsunami uyarısını kaldırdı

Hatay'daki depremler sonrası Fuat Oktay'dan açıklama. AFAD Tsunami uyarısını kaldırdı!
+
Aa
-

Acil ve Afet Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 20.04'te meydana gelen depremin derinliği ise 7.7 km olarak ölçüldü. Daha sonra 5.8 ikinci deprem meydana geldi.

Hatay'da gerçekleşen depremler sonrası Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi.

Fuat Oktay şunları söyledi:

"Şu ana kadar 28 ihbar, sekiz yaralı var"

"Su yükselmesi uyarısı 2 saat için geçerliydi, artık risk yok, uyarılar kaldırıldı. Karaçay Barajı'nda da bir risk bulunmuyor."

AFAD Tsunami uyarısını kaldırdı"

Ayrıntılar geliyor...

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
1
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
2
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
3
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
4
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
5
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
﻿Elbistan'da yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken. Belediye binası, içindeki resmi evraklarla birlikte apar topar yıkıldı
6
﻿Elbistan'da yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken. Belediye binası, içindeki resmi evraklarla birlikte apar topar yıkıldı
﻿Elbistan'da yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken. Belediye binası, içindeki resmi evraklarla birlikte apar topar yıkıldı
﻿Diyanet'ten sonra bir fetva da İsmailağa Cemaati'nden. Konu depremzede çocuklar
7
﻿Diyanet'ten sonra bir fetva da İsmailağa Cemaati'nden. Konu depremzede çocuklar
﻿Diyanet'ten sonra bir fetva da İsmailağa Cemaati'nden. Konu depremzede çocuklar
﻿ Hatay merkezli iki deprem Alanya’yı da sokağa döktü
﻿ Hatay merkezli iki deprem Alanya’yı da sokağa döktü
﻿ Hatay merkezli iki deprem Alanya’yı da sokağa döktü
﻿Konferans Ligi'nde oynanan Trabzonspor-Basel maçının gelirleri bağışlandı
﻿Konferans Ligi'nde oynanan Trabzonspor-Basel maçının gelirleri bağışlandı
﻿Konferans Ligi'nde oynanan Trabzonspor-Basel maçının gelirleri bağışlandı
﻿Hatay'da depremde yaralanan bazı vatandaşlar hastaneye getirildi
﻿Hatay'da depremde yaralanan bazı vatandaşlar hastaneye getirildi
﻿Hatay'da depremde yaralanan bazı vatandaşlar hastaneye getirildi
﻿Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Hatay depremi açıklaması
﻿Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Hatay depremi açıklaması
﻿Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Hatay depremi açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.