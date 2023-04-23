Depremzedeye “Çadırda kalma” diyen AKP’li Başkana Naci Görür’den cevap

Pazarcık'ta belediye başkanına "Neredeydiniz" sorusunu soran yurttaş skandal bir yanıtla karşılaştı. Naci Görür, belediye başkanına, "Depremden önce neredeydiniz?" diye sordu. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den belediye başkanına tepki geldi

Depremzedeye “Çadırda kalma” diyen AKP’li Başkana Naci Görür’den cevap

Editör: Barış Atakan

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, kendisine “Neredeydiniz?” diye soran vatandaşa, “Devlet buradaydı, vali buradaydı, Jandarma Komutanı buradaydı. Benim gönderdiğim çadırda kalıyorsuz, o zaman o çadırda kalma” diyerek tepki göstermişti.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş’ın Pazarcık Belediye Başkanı’na tepki gösterdi.

"DEPREMDEN ÖNCE NEREDEYDİNİZ?"

Görür, “Devlet buradaydı” diyen başkana sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi.

Görür, başkana sorulması gereken asıl sorunun “Depremden önce neredeydiniz?” olması gerektiğini söyledi.

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"ASIL SORU ŞU OLMALIYDI..."

Görür'in kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

“Gazetede okudum. Vatandaşlar deprem bölgesinin bir belediye başkanına tepki göstererek “Neredeydiniz” diye soruyor. Başkan da “Devlet buradaydı, vali buradaydı, Jandarma Komutanı buradaydı” diye cevap veriyor. Bu soru ve cevaplar 50 bin canımız gittikten sonra ve üstelik de yanlış zaman kastedilerek gerçekleştiriliyor. Asıl soru şu olmalıydı: “Depremden önce neredeydiniz?”

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