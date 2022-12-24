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  • İlkokul öğrencileri ders saatinde gezi diyerek camiye götürüldü. Oyun yaşındaki çocuklara ölüm anlatıldı iddiası

İlkokul öğrencileri ders saatinde gezi diyerek camiye götürüldü. Oyun yaşındaki çocuklara ölüm anlatıldı iddiası

İstanbul’da din dersi kapsamında öğrencilerin okul saatlerinde camilere götürüldüğü ortaya çıktı. Bir Veli ise camide çocuklara ölümün ölüm meleğinin anlatıldığını iddia etti.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 13:28
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Oyun yaşındaki çocuklara ölüm anlatıldı iddiası. İlkokul öğrencileri ders saatinde gezi diyerek camiye götürüldü

İlkokul öğrencileri ders saatinde gezi diyerek camiye götürüldü. Oyun yaşındaki çocuklara ölüm anlatıldı iddiası
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Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın haberine göre, İstanbul Tuzla’daki İhsan Hayriye Hürdoğan İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, dün “okul gezisi” kapsamında camiye götürüldü. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında düzenlenen “gezide”, sınıflar gruplara ayrılarak gün içinde ziyaretler devam etti. Velilerden izin kağıdı talep edildi.

Cumhuriyet’e konuşan bir öğrenci velisi, “10 yaşındaki bir çocuğa, ölümü anlatarak korku yaratmaları ayrı bir sorun. Bizim ailemiz reşit olana kadar hiçbir dini kuruluşun altına girmemizi istemedi. Biz, reşit olduktan sonra kendi kararımızı kendimiz verdik. Bu çocuklar oyun yaşında. Onlara sosyal bir etkinlik sağlamayıp din baskısı kurmak doğru bir şey değil. Ailesi olarak gereken din eğitimini kendisi belirli bir olgunluğa geldiğinde biz zaten sağlayacaktık” dedi.

Veli, geçen haftalarda yapılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde öğrencilere anlatılan dini bilgilerin çocukları korkuttuğunu söyledi.

Velinin iddiasına göre öğretmen, “Bir ölüm meleğinin olduğunu ve ölen kişinin ayaklarından saç tellerine kadar ruhunu söküp atacağını söylemiş. Kardeşim o günden sonra sürekli rüyasında annemin öldüğünü görmeye başladı” ifadelerini kullandı.

 

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asena
24.12.2022 13:42
Bu fantezi hastası akıl hastalarına kim dur diyecek?  
 
Gülfem
24.12.2022 13:40
Eee bu çocuklar hakikat leri öğrenmeyeceklermi hep yalan dolan uyduruk hikayelerle mi oyalanacaklar yıllarca oyalanmadıkmı yeterince cami bizim değerlerimiz çok güzel bir davranış hepsini tebrik ediy  
 
Mehmed
24.12.2022 13:34
Her naneyi öğrensinler yalnız çocuklara dini hiçbir mevzu anlatmayın Allah muhafaza psikolojileri bozuluverir  
 
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