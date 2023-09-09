Afgan kaçaklar ülkeye nasıl girdiklerini röportaj vererek anlattı. Rahatlıkları pes dedirtti

Editör: Ersoy Özdem

Siyasetin sıcak gündeminde ana başlıklardan biri haline gelen sığınmacı ve yabancı kaçak sorunu her geçen derinleşiyor. Kaçaklar ve sığınmacılar neredeyse her gün yaşanan skandallarla gündeme gelmesinin yanında iktidar ile muhalefet arasında “gönderip, göndermeme” polemiğiyle de tartışılıyor.

Yarattıkları demografik tehlike ve Türkiye’nin ulus devlet yapısına karşı oluşan tehdit konu üzerine çalışmalar yapanlar tarafından sıkla ifade edilirken, ülkemize Suriye, Afganistan ve Pakistan’dan yaşanan göç akını sürüyor.

Türkiye’ye yaşanan göç akını sınır güvenliğini de tartışmaların odağına taşırken sosyal medyaya düşen bu görüntüler şok etkisi yarattı.

'Hudut namustur' diyen gençlerin gözaltına alındığı Türkiye'de kaçak yollarla ülkeye giren bir Afganlar röportaj verdi.

Türkiye’deki gençler iş bulamıyorken kaçak Afganların ülkeye elini kolunu sallayarak giriyor ve iş buluyor.

Video sosyal medyada büyük tepki topladı.

DÜN PENDİK SAHİLİNDE ASKERİ EĞİTİM YAPTILAR

İstanbul Pendik Sahili’nde çekilen görüntülerde çok sayıda Afgan’ın askeri eğitim yaptıkları görüldü. Görüntüyü izleyenler nerede bu devlet nerede bu hükümet diye adeta isyan etti.

O anları kayıt altına alan vatandaş, durumu polis ekiplerine haber verdi. Ardından da olay yerine gelen polis ekipleri Afgan grubu bölgeden uzaklaştırdığı bildirilirken grup hakkında herhangi bir sınır dışı işleminin yapılmaması ise dikkatleri çekti.