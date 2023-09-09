Afgan kaçaklar ülkeye nasıl girdiklerini röportaj vererek anlattı. Rahatlıkları pes dedirtti

Sosyal medyada yayılan videoda Afgan kaçaklar Türkiye’ye nasıl girdiklerini anlattılar. Video gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Afgan kaçaklar ülkeye nasıl girdiklerini röportaj vererek anlattı. Rahatlıkları pes dedirtti

Editör: Ersoy Özdem

Siyasetin sıcak gündeminde ana başlıklardan biri haline gelen sığınmacı ve yabancı kaçak sorunu her geçen derinleşiyor. Kaçaklar ve sığınmacılar neredeyse her gün yaşanan skandallarla gündeme gelmesinin yanında iktidar ile muhalefet arasında “gönderip, göndermeme” polemiğiyle de tartışılıyor.

Yarattıkları demografik tehlike ve Türkiye’nin ulus devlet yapısına karşı oluşan tehdit konu üzerine çalışmalar yapanlar tarafından sıkla ifade edilirken, ülkemize Suriye, Afganistan ve Pakistan’dan yaşanan göç akını sürüyor.

uikujhkiu.jpg

Türkiye’ye yaşanan göç akını sınır güvenliğini de tartışmaların odağına taşırken sosyal medyaya düşen bu görüntüler şok etkisi yarattı.

'Hudut namustur' diyen gençlerin gözaltına alındığı Türkiye'de kaçak yollarla ülkeye giren bir Afganlar röportaj verdi.

Türkiye’deki gençler iş bulamıyorken kaçak Afganların ülkeye elini kolunu sallayarak giriyor ve iş buluyor.

Video sosyal medyada büyük tepki topladı.

gfhjfgjngf.jpg

DÜN PENDİK SAHİLİNDE ASKERİ EĞİTİM YAPTILAR

İstanbul Pendik Sahili’nde çekilen görüntülerde çok sayıda Afgan’ın askeri eğitim yaptıkları görüldü. Görüntüyü izleyenler nerede bu devlet nerede bu hükümet diye adeta isyan etti.

O anları kayıt altına alan vatandaş, durumu polis ekiplerine haber verdi. Ardından da olay yerine gelen polis ekipleri Afgan grubu bölgeden uzaklaştırdığı bildirilirken grup hakkında herhangi bir sınır dışı işleminin yapılmaması ise dikkatleri çekti.

İlgili Haberler
Afganların Pendik Sahili’nde yaptığı askeri eğitimin sırrı ortaya çıktı. Emekli MİT personeli Ümit Özdağ’a açıkladı
Afganlar Pendik Sahili’nde askeri eğitim yaptı. Bu ülkenin polisi yok mu?
Türkiye'de gizli Afgan Ordusu. Nerede gizleniyorlar
Pakistan: Afganistan'da bırakılan ABD askeri teçhizatı militanların elinde
Pakistan: Afganistan'da bırakılan ABD askeri teçhizatı militanların elinde
Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Karadağlı Bakic Trabzonspor'da Spor
Karadağlı Bakic Trabzonspor'da
Murat Bardakçı İngilizlerin Hilafetin kaldırılmamasını neden istediğini açıkladı Güncel
Murat Bardakçı İngilizlerin Hilafetin kaldırılmamasını neden istediğini açıkladı
Canan Karatay açıkladı. Kansere duvar ören besin ortaya çıktı Sağlık
Canan Karatay açıkladı. Kansere duvar ören besin ortaya çıktı
Binbir Gece dizisinin iki yıldızı Bergüzar Korel ve Ceyda Düvenci 14 yıl sonra bir araya geldi Magazin
Binbir Gece dizisinin iki yıldızı Bergüzar Korel ve Ceyda Düvenci 14 yıl sonra bir araya geldi
Yıldız Tilbe konser yorgunluğunu köyde çıkarttı. Uzun elbise giydi başörtüsü taktı Magazin
Yıldız Tilbe konser yorgunluğunu köyde çıkarttı. Uzun elbise giydi başörtüsü taktı
Deniz Türüç'ten Beşiktaş iddialarına yanıt. Televizyon programında açıkladı Spor
Deniz Türüç'ten Beşiktaş iddialarına yanıt. Televizyon programında açıkladı
Aybüke ne demek? Aybüke isminin anlamı nedir? Keşfet
Aybüke ne demek? Aybüke isminin anlamı nedir?