Afganların Pendik Sahili’nde yaptığı askeri eğitimin sırrı ortaya çıktı. Emekli MİT personeli Ümit Özdağ’a açıkladı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir grup Afgan, Pendik’te sahil kenarında askeri eğitim benzeri spor yaparken görüntülenmişti. Kısa sürede yayılan ve çok sayıda kişiye ulaşan Afganların Pendik Sahili’nde yaptığı askeri eğitim görüntülerinin sırrı ortaya çıktı. Emekli MİT personeli Ümit Özdağ'a görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Afganların Pendik Sahili’nde yaptığı askeri eğitimin sırrı ortaya çıktı. Emekli MİT personeli Ümit Özdağ’a açıkladı

Pendik sahilinde yürüyen bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde, sahil kenarında çeşitli spor hareketleri yapan Afgan grup, izleyenleri pes dedirtti. Başlarında bulunan eğitmenin yere uzanan Afganlara mekik ve şınav çektirdiği görüldü.

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O anları kayıt altına alan vatandaş, durumu polis ekiplerine haber verdi. Ardından da olay yerine gelen polis ekipleri Afgan grubu bölgeden uzaklaştırdığı bildirilirken grup hakkında herhangi bir sınır dışı işleminin yapılmaması ise dikkatleri çekti.

"BU AMERİKAN EĞİTİMİDİR"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyada paylaşılan görüntülere dair bir açıklamada bulundu. Özdağ, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

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İstanbul’da Pendik sahilinde bir grup Afgan’ın askeri eğitim yaptığı videosu paylaşılmıştı. Bu sabah MİT’ten emekli bir arkadaşım bu videoyu şu bilgi ile bana yolladı.

“Bu Amerikan eğitimidir. Eğitmen her mekikte yerden kalkış için ve tempoyu sağlamak için yukarı anlamında “Up!” der. Silah eğitiminde de aynı komut kullanılır. Silahı çekip doğrulturken “Up!” komutu verilir.”

Cumhuriyet savcılarının bu gruptaki herkesi kapsamlı şekilde sorguya çekmesi şarttır. Vatanımızı ve ailemizi savunacağız.

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