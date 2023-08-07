Emre Altuğ sessizliğini bozdu. Gözde Kansu ile aşk iddialarına cevap verdi

Editör: Özlem KIRAL

Türk pop müziğinin başarılı ismi Emre Altuğ geçtiğimiz akşam Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Altuğ, son şarkısı 'Yanabilir Her Şey' için "2 haftada bu kadar büyük bir başarı beklemiyordum. Çok güzel bir yaz şarkısı oldu" dedi.

Şarkının klibinde 20 yıl önceki 'Sıcak' şarkısına güzel bir atıfta bulunduğu kendisine hatırlatılan Altuğ, "Son günlerde havalar çok sıcak. Bir meteoroloji siteleri benim kaset kapağımı sık sık kullanıyorlar. İkonik bir şarkı olmuştu. 20 sene sonra hala bu kadar seviliyor olması beni mutlu ediyor." dedi.

“AŞK YOK”

Snobmagazin'de yer alan habere göre; Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Gözde Kansu ile fotoğraf paylaşınca aralarında tekrar aşk söylentileri çıktığı kendisine hatırlatılan Altuğ, "Orada bir şeyler yanlış anlaşıldı. Biz Gözde ile yıllardır çok iyi arkadaşız. Bizi yakıştıranlara diyebilecek bir şeyim yok. Aslında ben o fotoğrafı Gözde'den habersiz çekiyordum. Bir hata yaparak Gözde'nin gördüğünü paylaştım. Kendisi çok güzel gülmüştü ve ben de onu paylaşmayı tercih ettim. Dizi çekimleri de yaklaşınca söylentiler arttı ama aşk yaşayan biz değiliz. Başkası varsa onu da siz bulun." diyerek cevapladı.

SAHNE KOSTÜMÜ ÖNEMLİ

"Sahne kıyafetleri son dönemde çok konuşuluyor, sizi de hep şık görüyoruz. Erkek sanatçılarda da sahnede şıklık sizce önemli mi?" sorusuna Altuğ, "Günlük hayatımda çok sıradan giyinirim. Sahnenin bir bütün olduğunu düşündüğüm için özen gösteriyorum. Her sahnede farklı kıyafet giyiyorum ve sonrasında bu kıyafetler satışa sunulabiliyor ama özel olarak benim için hazırlanıyor. İnsanın kendini içinde iyi hissettiği bir kıyafet giymesi, karşısındaki izleyiciye de bu rahatlığı ve özgüveni hissettirir. Biz de kostümlerimi gecenin konseptine göre ayarlıyoruz" diyerek cevapladı.