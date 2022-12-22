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Rusya'dan Fransa'ya sömürge uyarısı

Rusya, Fransa'ya Afrika'daki çalışmalarında sömürgeci yaklaşımdan kaçınma çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 00:46
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Afrikada sömürgeci yaklaşımda bulunan Fransaya Rusyadan kaçınma çağırısı

Rusya'dan Fransa'ya sömürge uyarısı
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy'nin bakanlığa çağrıldığı belirtildi. Büyükelçiye, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın, Orta Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Bangui’deki Rus Evi'ne yönelik saldırı ile ilgili açıklamalarından dolayı protesto notasının verildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Rus özel askeri birimlerinin propaganda yayması ve sivil halka karşı şiddet kullanmasıyla ilgili Rusya'ya yöneltilen suçlamaların kabul edilmez olduğunu vurguladık. Bu açıklamalar kulağa hoş gelmiyor. Fransa yönetimini, bölgedeki çalışmalarında sömürgeci yaklaşımdan kaçınmaya çağırıyoruz."

CEZA TALEBİNDE BULUNMUŞTU

16 Aralık'ta, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde kültür merkezi olarak faaliyette bulunan Rus Evi’ne gönderilen bir paketin infilak ettiği bildirilmişti. Merkeze posta ile gelen paketi Rus Evi Müdürü Dmitriy Sıtıy’ın açmasıyla patlama meydana gelmişti. Sıtıy yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınamış, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin yetkili makamları tarafından yürütülen soruşturma sonucunda saldırıyı organize eden ve gerçekleştiren sorumluların tespit edilerek cezalandırılması talebinde bulunmuştu. (AA)

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