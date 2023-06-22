Afrikalılar Samatya’da vaftiz töreni yaptı. İşte istilada son durum

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikaları nedeniyle ülke sığınmacı ve yabancıların durak merkezi haline geldi.

Özellikle son dönemde, Ortadoğu’dan gelenlerin yanı sıra Afrika’dan gelen yabancılar da ülkemizi mesken tuttular.

Gelen yabancılar, Türk kültürüne uyum sağlamak yerine kendi kültürlerini ve adetlerini uygulamaktan çekinmiyorlar.

İstanbul’un Samatya sahilinde çekilen görüntülerde de Afrikalı oldukları anlaşılan bir grubun çamaşırlarıyla denize girerek vaftiz töreni yaptıkları ortaya çıktı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

VAFTİZ NEDİR?

Vaftiz kelimesi, Türkçede "Hıristiyanlarda suya daldırma töreni, suya daldırma" anlamlarına gelir. Vaftiz kelimesi dilimizde sık karşımıza çıkan kelimeler arasındadır. Vaftiz kelimesi ise, Rumca kökenli bir kelimedir. Vaftiz töreni sırasında öncelikle vaftiz anne ve vaftiz baba seçilir. Vaftiz babanın görevi ise, her konuda yanında olduğunu belirtmek ve bu yolda çocuğa yoldaşlık etmektir. Manevi hayata destek için seçilen vaftiz babanın görevi ise, hayatı boyunca devam eder.