Suriyeliler satır ve döner bıçaklarıyla terör estirdi. Beka sorunu tam olarak bu

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde Suriyeli iki grup arasında döner bıçaklı satırlı saldırı anı kameralara yansıdı.

Kavga Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen Suriyeli iki grup arasında, tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle iki kişi arasında kavga başladı. Taraflardan biri, arkadaşlarını çağırdı.

Döner bıçağı, satırla ve sopayla 63 ABR 934 plakalı otomobille olay yerine gelen grup, karşı tarafa saldırmaya başladı.

Kavgada Suriyeliler, yol ortasında birbirlerine tekme ve yumrukla saldırarak kavga etti.

Cep telefonuyla görüntülenen kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

Şans eseri yaşanan kavgada yaralanan olmazken saldırganlar ise otomobille olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Polis ekipleri ise saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

DEMOKRAT PARTİLİ AKSOY TEPKİ GÖSTERDİ

Demokrat Partili İlay Aksoy sosyal medya hesabından kavgaya dair paylaşımda bulundu ve şunları yazdı:

Bu görüntüler, Şanlıurfa'da Suriyelilerin en çok yaşadığı semtlerden birisi olan Bamyasuyu Mahallesinden geldi.

Yerel halk evine güvenlik nedeniyle hapis olurken sokaklar ellerinde

zırhlar, döner bıçakları, palalar ile taşlı sopalı Suriyeli genç erkekler meydanı saniyeler içerisinde savaş alanını çevirdi.

Yabancılar MİLLİ GÜVENLİK SORUNDUR ve derhal sınır dışı edilmek zorundalar.