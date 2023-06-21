Amerikalı gençler Suriye’ye tatile gitti. Suriye’de "Hayatımın en iyi tatili " videosu çektiler

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’de ki Suriyeli sığınmacı sorunu giderek büyüyor. Suriyeli sığınmacılar savaş var bahanesiyle ülkemizde tutuluyorken Suriye’den gelen görüntüler tepki topluyor.

Sosyal medyada yayılan iddialara Amerikalı bir turizm şirketi Suriye’de 'herhangi bir güvenlik problemi kalmadığı' gerekçesiyle tur satışlarına başlamış.

Amerikalı gençler Suriye’ye akın akın tatile gidiyor. Sosyal medyada Suriye’de çekilen görüntülerde “Hayatımın en iyi tatili” videoları yayılıyor.

Videolarda Amerikalı turizmcilerin denize, havuza girdikleri, yemekler tatlılar yedikleri, tarihi yerleri gezdikleri görülüyor.

Aynı zamanda Suriye tabelası önünde de fotoğraf çektikleri ortaya çıktı.

Ancak ABD ve Avrupa Birliği’nin bölgedeki petrol kaynaklarını kontrolleri altında tutmak için Türkiye’deki sığınmacıların Suriye’ye dönüşlerini istemediği de biliyor.

Ayrıca yılın ilk 3 ayında Suriye'yi ziyaret eden turist sayısının geçen yıla göre %63 artarak 385 bine yükseldiği öğrenildi.

GECE KULÜPLERİNDEN GÖRÜNTÜLER GELMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Suriye’deki gece kulüplerinden paylaşılan videolarda gençlerin sabaha kadar eğlendikleri görüntülenmişti. Şehirde hayatın normale döndüğü ve gece kulüplerinin ağzına kadar dolu olması dikkatlerden kaçmadı.

Daha önce de Suriye’de hayatın normale döndüğüne dair paylaşımlar yapılmıştı. Özellikle ülkelerinde yeni yıl kutlaması yapan Suriyeliler, yılbaşı kutlamaları kapsamında sokakları süslenmiş, yapay çam ağaçları hazırlamıştı.