A101'de yumurta skandalı. Görüntüyü markete giren müşteri çekti. Görünce mideniz bulanacak

Türkiye’de Türk Lirası’nın yaşadığı tarihi değer kaybı, yüksek enflasyon ve beraberinde gelen peş peşe zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ederken hayat pahalılığı yükseldikçe vatandaşın geçim derdi de bir o kadar artış gösteriyor. Vatandaş, ikinci el kıyafetler ve neredeyse çürümüş ürünleri bile almak için sıraya girer hale geldi.

Marketlerde yaşanan bozulmuş, tarihi geçmiş ve fazladan ödeme skandallarına bir yenisi daha eklendi. Son kullanma tarihi ya da yumurtlama tarihi belirtilmeyen yumurtalar tüketicinin tepkisini çekiyor.

Son olarak, A101 zincir market müşterisi, mağazadaki yumurtaların kurtlandığını görüntüledi.

Yumurtaların üzerinde yumurtlama tarihi olmadığı öne sürüldü.

Görüntüleri paylaşan “Gıda Dedektifi” adlı Twitter hesabının yöneticisi Musa Özsoy, “Üzerinde yumurtlama tarihi olmayan, tarih kaşesiyle son tüketim tarihi basılan, normalde raf ömrü 28 gün olan ama meçhule doğru yol alan yumurtalar. Böyle mevzuatın ve denetimsizliğin sonunda elbette bir kurtlanma oluyor. Yumurtalar değil, sistem kurtlanmış durumda” mesajını paylaştı.

BİM’DE DE ÇÜRÜMÜŞ MUZ SATILDI

Öte yandan BİM’de çekilen bir fotoğraf sosyal medyada paylaşılmaya başlamıştı. Fotoğraftaki detay pes dedirtti. Fotoğrafa göre küflenmiş muzun 17,90 liraya satıldığı görüldü. Muzun dış kabuğunun neredeyse tamamının çürümüş olduğu gözlerden kaçmadı ve bu fotoğraf birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.