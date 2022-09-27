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A101'in tarihi geçmiş tavuk ve süt oyununu çalışanları ortaya çıkardı

A101’in son kullanma tarihi geçmiş tavukların üzerindeki etiketleri silip bu ürenleri şoklayarak bu ürünleri tekrar satışa çıkardığı iddia edildi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 15:15
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A101'in tarihi geçmiş tavuk ve süt oyununu çalışanları ortaya çıkardı

A101'in tarihi geçmiş tavuk ve süt oyununu çalışanları ortaya çıkardı
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Mağaza Market-Sen, A101 marketlerinde son kullanma tarihi geçen ürünlerin çalışanlara zorla sattırıldığını öne sürdü. 

Cumhuriyet’te yer alan haberde, Mağaza Market-Sen, bozuk sütlerin bölge sorumluları tarafından kasadan geçirildiği ve son kullanma tarihi geçen tavuk paketlerinin üzerindeki etiketlerin silinip ürünlerin şoklanarak satışa çıkarıldığını iddia etti.

"BAKANLIK SEYREDİYOR, BİZ SEYRETMEYİZ!"
Mağaza Market-Sen A101 Koordinasyonu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"A101’in son kullanma tarihi geçen ürünleri zorla sattırma politikası hâlâ devam ediyor. Mağaza Market-Sen üyeleri, bu rezilliğe son vermek için çektiği görüntüleri sendikasına ulaştırdı.

Gelen görüntülerde bir değil üç skandal var. Birincisi; bozuk sütler bölge sorumlusu tarafından kasadan geçirtiliyor. Bu ürünler “çöpe gidiyor” ama parasını A101 işçileri ödüyor. İkincisi; bozuk, patlamış, satılamayacak ürünler fire olarak yazdırılmadan çöpe attırılıyor.

Envanter sayımında çıkan bu açıkları A101 işçileri ödüyor.

Üçüncüsü; bozuk tavukların son kullanma tarihi siliniyor.

Şoklanarak satışa sunuluyor.

A101 patronları her zararını işçinin sırtına yüklüyor. Bozuk ürünleri sahtekârlıkla satma suçuna işçileri de ortak etmeye çalışıyor. İşçiler ne patronların ne de bu suçun ortağı olmayacak. İşte Mağaza Market-Sen üyeleri bu rezilliği bir kez daha ortaya çıkarıyor.

Çalışma Bakanlığı da Tarım ve Orman Bakanlığı da tüm bu rezilliği hala seyrediyor. Çalışma Bakanlığı, işçinin cebine göz diken A101 patronlarını seyrediyor. Tarım Bakanlığı, emekçi halkın bozuk ürünlere mahkûm edilmesini seyrediyor."
 

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memoli
27.09.2022 15:48
a101 den masa sandalye takımı aldım cayma hakkımı kullandım dilekçe verdim kabul etmediler bende taahhütlü gönderdim hala paramı ödemediler sattıkları malın çoğu bozuk bozuk olduğunda bir türlü kabul  
 
Mağdur Tüketici
27.09.2022 15:37
101 bazı ürünlerde indirim yapmadan önce fiyatlarını çok şişiriyor indirimde ise fiyatı çok indirip aldatmaca yapıyor  
 
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