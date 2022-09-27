A101'in tarihi geçmiş tavuk ve süt oyununu çalışanları ortaya çıkardı

Mağaza Market-Sen, A101 marketlerinde son kullanma tarihi geçen ürünlerin çalışanlara zorla sattırıldığını öne sürdü.

Cumhuriyet’te yer alan haberde, Mağaza Market-Sen, bozuk sütlerin bölge sorumluları tarafından kasadan geçirildiği ve son kullanma tarihi geçen tavuk paketlerinin üzerindeki etiketlerin silinip ürünlerin şoklanarak satışa çıkarıldığını iddia etti.



"BAKANLIK SEYREDİYOR, BİZ SEYRETMEYİZ!"

Mağaza Market-Sen A101 Koordinasyonu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



"A101’in son kullanma tarihi geçen ürünleri zorla sattırma politikası hâlâ devam ediyor. Mağaza Market-Sen üyeleri, bu rezilliğe son vermek için çektiği görüntüleri sendikasına ulaştırdı.



Gelen görüntülerde bir değil üç skandal var. Birincisi; bozuk sütler bölge sorumlusu tarafından kasadan geçirtiliyor. Bu ürünler “çöpe gidiyor” ama parasını A101 işçileri ödüyor. İkincisi; bozuk, patlamış, satılamayacak ürünler fire olarak yazdırılmadan çöpe attırılıyor.



Envanter sayımında çıkan bu açıkları A101 işçileri ödüyor.



Üçüncüsü; bozuk tavukların son kullanma tarihi siliniyor.



Şoklanarak satışa sunuluyor.



A101 patronları her zararını işçinin sırtına yüklüyor. Bozuk ürünleri sahtekârlıkla satma suçuna işçileri de ortak etmeye çalışıyor. İşçiler ne patronların ne de bu suçun ortağı olmayacak. İşte Mağaza Market-Sen üyeleri bu rezilliği bir kez daha ortaya çıkarıyor.



Çalışma Bakanlığı da Tarım ve Orman Bakanlığı da tüm bu rezilliği hala seyrediyor. Çalışma Bakanlığı, işçinin cebine göz diken A101 patronlarını seyrediyor. Tarım Bakanlığı, emekçi halkın bozuk ürünlere mahkûm edilmesini seyrediyor."

