Ebru Yaşar konserine 100 bin kişi katıldı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye MotoFest etkinliği kapsamında ünlü sanatçı Ebru Yaşar konser verdi. Yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı konserde Ebru Yaşar, sevenleriyle buluşarak şarkılarını seslendirdi.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) final ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest etkinliği kapsamında ünlü sanatçı Ebru Yaşar konser verdi.
YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ
Yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı konsere yoğun ilgi gösterildi. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde Ebru Yaşar sevenleriyle buluşarak şarkılarını seslendirdi.
AA
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