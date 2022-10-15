15 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ebru Yaşar maden faciası nedeniyle konserini iptal etti

Ebru Yaşar maden faciası nedeniyle konserini iptal etti

Şarkıcı Ebru Yaşar, Bartın’ın Amasra ilçesinde dün akşam meydana gelen maden patlaması nedeniyle Denizli konserini ileri bir tarihe erteledi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 11:45
Takip Et

Ebru Yaşar Bartın'daki maden faciası nedeniyle Denizli konserini erteledi

Ebru Yaşar maden faciası nedeniyle konserini iptal etti
+
Aa
-

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 madencinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türkiye'yi yasa boğan haber sonrası şarkıcı Ebru Yaşar, Denizli konserini ileri bir tarihe erteledi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eskişehir’de yaptıracağı hatıra ormanı için 15 Ekim’de (bugün) Denizli Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak olan ünlü şarkıcı, Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması nedeniyle konserini ileri bir tarihte gerçekleştirecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
1
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
2
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
3
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Motorine yine zam geldi
4
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
5
﻿Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
﻿Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
6
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
7
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 11 kişiye operasyon
﻿İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 11 kişiye operasyon
﻿İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 11 kişiye operasyon
﻿Yoldan çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Yoldan çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Yoldan çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu Amasra'ya gidiyor
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu Amasra'ya gidiyor
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu Amasra'ya gidiyor
﻿Fransa'da hayatı felç eden akaryakıt grevlerine devam kararı çıktı
﻿Fransa'da hayatı felç eden akaryakıt grevlerine devam kararı çıktı
﻿Fransa'da hayatı felç eden akaryakıt grevlerine devam kararı çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.