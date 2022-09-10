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  • Ebru Yaşar’dan Bodrum’da muhteşem konser. Altından yapılan kıyafetiyle dikkat çekti

Ebru Yaşar’dan Bodrum’da muhteşem konser. Altından yapılan kıyafetiyle dikkat çekti

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, hatıra ormanı yaptıracağı 6 açık hava konser serisinin beşincisini önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da verdi. Sanatçı, 14 ayar altından 80 yapraklı mitolojik desenli sahne kıyafetiyle dikkat çekti.    

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 12:14
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 12:22
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Bodrum’da Ebru Yaşar fırtınası esti! Şarkıları ve altın kıyafetiyle büyüledi

Ebru Yaşar’dan Bodrum’da muhteşem konser. Altından yapılan kıyafetiyle dikkat çekti
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Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, farkındalık projesi kapsamında tüm geliriyle hatıra ormanı yaptıracağı 6 açık hava konser serisinin beşincisi önceki akşam Bodrum Açıkhava’da tarihi Antik Tiyatro’da gerçekleştirdi.

Biletleri günler öncesinden tükenen konserde başarılı sanatçı, yeni ve eski hitlerinden oluşan repertuarı ve sahne performansıyla alkış aldı.

Fırat Kaplan imzalı kıyafetiyle sahneye çıkan Yaşar, sahne kostümünde mitolojik desende 14 ayar altından 80 adet yaprak kullanıldı.

Sanatçı zarafeti ve güzelliği ile büyülerken izleyicilerden tam not aldı. 

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