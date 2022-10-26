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Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar’da meydana gelen tek taraflı trafik kazasında motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. 22 yaşındaki K.S. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 16:37
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Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi
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İHA

Olay, Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesi Çepni köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre K.S. idaresindeki 07 ARR 592 plakalı motosiklet Hocalar ilçesi yönünde seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Sandıklı Jandarma Trafik timleri ve Sağlık ekipleri sevk edildi. 


TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kazada yaralanan K.S. ambulans ile Hocalar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır şekilde yaralanan sürücü K.S., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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