﻿Otomobilin çarptığı atın telef olduğu kazada 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da otomobilin çarptığı at yaklaşık 2 metrelik menfezden aşağı düşüp telef olurken, kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya Karayolu 75’inci kilometresi Sandıklı ilçesi Kırkpınar kümeleri yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Osman S., yönetiminde ki 20 RE 169 plakalı otomobil aniden yola çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisi ile at yaklaşık 2 metre yükseklikten menfezden aşağı düşerek telef oldu. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken olayda, sürücü Osman S., ile birlikte otomobil içersin de yolcu olarak bulunan Mustafa K., Ahmet Ş. ve Orhan K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine Kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.



(Kaynak: İHA)