5 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobilin çarptığı atın telef olduğu kazada 4 kişi yaralandı

Otomobilin çarptığı atın telef olduğu kazada 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da otomobil aniden yola çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle at yaklaşık 2 metre yükselikten aşağı düşerek telef olurken kazada 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 10:32
Takip Et

Afyonkarahisar’da otomobil ata çarptı: Hayvan telef oldu, 4 yaralı 

Otomobilin çarptığı atın telef olduğu kazada 4 kişi yaralandı
+
Aa
-

Afyonkarahisar’da otomobilin çarptığı at yaklaşık 2 metrelik menfezden aşağı düşüp telef olurken, kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya Karayolu 75’inci kilometresi Sandıklı ilçesi Kırkpınar kümeleri yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Osman S., yönetiminde ki 20 RE 169 plakalı otomobil aniden yola çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisi ile at yaklaşık 2 metre yükseklikten menfezden aşağı düşerek telef oldu. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken olayda, sürücü Osman S., ile birlikte otomobil içersin de yolcu olarak bulunan Mustafa K., Ahmet Ş. ve Orhan K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine Kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
1
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
2
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Kahreden bu görüntü Türkiye'de çekildi. Bir şey yokmuş gibi gözükse de kahreden bir ayrıntı var
3
﻿Kahreden bu görüntü Türkiye'de çekildi. Bir şey yokmuş gibi gözükse de kahreden bir ayrıntı var
﻿Kahreden bu görüntü Türkiye'de çekildi. Bir şey yokmuş gibi gözükse de kahreden bir ayrıntı var
﻿Benzin ve motorine zam
4
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor
5
﻿Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor
﻿Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
6
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Müslümanlardan saklanan duvarın içinden çıktı. Tam 44 tane gizlenmiş
7
﻿Müslümanlardan saklanan duvarın içinden çıktı. Tam 44 tane gizlenmiş
﻿Müslümanlardan saklanan duvarın içinden çıktı. Tam 44 tane gizlenmiş
﻿Otomobille çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı
﻿Otomobille çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı
﻿Otomobille çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı
﻿Uzmanından dikkat çeken hava değişiklikleri ve kadınlar açıklaması
﻿Uzmanından dikkat çeken hava değişiklikleri ve kadınlar açıklaması
﻿Uzmanından dikkat çeken hava değişiklikleri ve kadınlar açıklaması
﻿Otomobilin çarptığı atın telef olduğu kazada 4 kişi yaralandı
﻿Otomobilin çarptığı atın telef olduğu kazada 4 kişi yaralandı
﻿Otomobilin çarptığı atın telef olduğu kazada 4 kişi yaralandı
﻿TikTok canlı yayınına alışveriş özelliği geliyor
﻿TikTok canlı yayınına alışveriş özelliği geliyor
﻿TikTok canlı yayınına alışveriş özelliği geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.