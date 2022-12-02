Sokak ortasında vahşet! Kavgada boynundan bıçaklandı

Kadınana Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle tartışan Engin Taş, kavgaya dönüşen olayda boynundan bıçaklandı.
Taş, kanlar içinde yerde kalırken, ihbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Taş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(Kaynak: DHA)
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