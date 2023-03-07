7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da kriz çözüldü. Anlaşma sağlandı

Trabzonspor'da kriz çözüldü. Anlaşma sağlandı

Seçim öncesi fırtınalı günler geçiren Trabzonspor’da ihtar krizi çözüldü. 3 oyuncu ile anlaşma sağlandığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 12:32
Takip Et

Ağaoğlu’nun istifasının ardından flaş gelişme

Trabzonspor'da kriz çözüldü. Anlaşma sağlandı
+
Aa
-

Trabzonspor bir yandan başkan Ağaoğlu’nun istifasının ardından kongre sürecine girerken, diğer yandan da kulüp içindeki sıkıntıların çözümü noktasında çalışmalar devam ediyor.

Haber61'e göre daha önce alacakları konusunda kulübe ihtar çeken Lahtimi ile Peres ile sorunu çömek adına görüşen Asbaşkan Ertuğrul Doğan, ihtar çekmeyen ancak alacakları ödenmeyen Larsen ile de görüşme yaptı.

Yapılan görüşmeler yaşanan durumun geçici olduğu oyunuculara anlatılırken, hem süre hem de ödeme kolaylığı istendi.

Doğan’ın görüşmesi sonrası ise 3 futbolcu ile alacaklarının taksitlendirilmesi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Böylelikle ödeme krizi geçici bir çözüm ile de olsa çözülmüş oldu.

VISCA VE HAMSIK GELİŞMESİ

Trabzonspor’da Edin Visca ve Marek hamsik kadroya geri dönüyor. Teknik direktökr badullah avcı mağlup olunan Ümraniyespor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada iki yıldızın önümüzdeki hafta oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyebileceklerini belirtti.

Visca’nın uzun süren sakatlığının ardından ilk 11’de görev almasının beklenmediği belirtilirken karşılaşmanın gidişatına göre 30 dakika gibi bir süre sahada yer alabileceği belirtildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
2
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
3
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
4
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
5
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
6
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
7
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Çakmağı çaktı araç havaya uçtu
﻿Çakmağı çaktı araç havaya uçtu
﻿Çakmağı çaktı araç havaya uçtu
﻿Meral Akşener Habertürk'e konuk oluyor
﻿Meral Akşener Habertürk'e konuk oluyor
﻿Meral Akşener Habertürk'e konuk oluyor
﻿Domates ihracatındaki yasak tebliğle kaldırılacak
﻿Domates ihracatındaki yasak tebliğle kaldırılacak
﻿Domates ihracatındaki yasak tebliğle kaldırılacak
﻿Rezerv Takım Projesi TFF'de kriz yarattı
﻿Rezerv Takım Projesi TFF'de kriz yarattı
﻿Rezerv Takım Projesi TFF'de kriz yarattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.