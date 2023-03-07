Trabzonspor'da kriz çözüldü. Anlaşma sağlandı

Trabzonspor bir yandan başkan Ağaoğlu’nun istifasının ardından kongre sürecine girerken, diğer yandan da kulüp içindeki sıkıntıların çözümü noktasında çalışmalar devam ediyor.

Haber61'e göre daha önce alacakları konusunda kulübe ihtar çeken Lahtimi ile Peres ile sorunu çömek adına görüşen Asbaşkan Ertuğrul Doğan, ihtar çekmeyen ancak alacakları ödenmeyen Larsen ile de görüşme yaptı.

Yapılan görüşmeler yaşanan durumun geçici olduğu oyunuculara anlatılırken, hem süre hem de ödeme kolaylığı istendi.

Doğan’ın görüşmesi sonrası ise 3 futbolcu ile alacaklarının taksitlendirilmesi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Böylelikle ödeme krizi geçici bir çözüm ile de olsa çözülmüş oldu.

VISCA VE HAMSIK GELİŞMESİ

Trabzonspor’da Edin Visca ve Marek hamsik kadroya geri dönüyor. Teknik direktökr badullah avcı mağlup olunan Ümraniyespor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada iki yıldızın önümüzdeki hafta oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyebileceklerini belirtti.

Visca’nın uzun süren sakatlığının ardından ilk 11’de görev almasının beklenmediği belirtilirken karşılaşmanın gidişatına göre 30 dakika gibi bir süre sahada yer alabileceği belirtildi.