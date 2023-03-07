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Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifa etti. Yerine gelecek isim belli oldu

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, görevinden istifa etti.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 15:52
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Abdullah Avcı Trabzonspor teknik direktörlüğünü bıraktı

Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifa etti. Yerine gelecek isim belli oldu
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Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu istifa kararının ardından bordo mavili ekipte, teknik direktör Abdullah Avcı'dan flaş bir hamle geldi.

A Spor'un haberine göre, Abdullah Avcı yeni yönetimin önünü açmak için görevinden istifa etme kararı aldı.

Abdullah Avcı'nın ayrılık kararını başkanlık görevini geçici olarak sürdüren Ertuğrul Doğan ve diğer yönetim kurulu üyeleri değerlendirecek.
Deneyimli çalıştırıcının bu kararı gün içerisinde resmi olarak açıklanacak.
116 maç görev aldı

Trabzonspor'da 116 maç görev alan Avcı, bu maçlarda 65 galibiyet, 29 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı. 

Trabzonspor bu süreçte deneyimli teknik adamla birlikte, 1 Süper Lig ve 2 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşadı. 

59 yaşındaki çalıştırıcı bu maçlarda 1.93 puan ortalaması tutturdu.
SERGEN YALÇIN İDDİASI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından seçime kadar geçici başkan olarak devam eden asbaşkan Ertuğrul Doğan, Sergen Yalçın ile görüşecek.

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve görevinden ayrılan Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'un iyi bir teklif yapması halinde görevi kabul edebileceği öne sürüldü.

 

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