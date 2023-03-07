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Abdullah Avcı Trabzonspor'a veda etti

Trabzonspor'dan ayrılan Abdullah Avcı, sosyal medyadan yayınladığı yazılı metin ile takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 18:56
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Trabzonspor'dan Abdullah Avcı ayrıldı

Abdullah Avcı Trabzonspor'a veda etti
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, görevinden ayrıldığını açıkladı. Sosyal medyadan yazılı açıklamasını "Geriye değil, ileriye" yazısıyla paylaştı.
Abdullah Avcı açıklamasında; "Bazen durmak gerekir. Derin bir nefes almak, çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir. 

Çok sevdiğim Trabzonspor'a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiçbir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz hoşçakal deme vakti geldi.

Trabzonspor taraftarı coşkuludur. Beklentileri büyüktür. Hep kazanmak ister. Kaybetmeye tahammülü yoktur ve bütün bunlara hakkı vardır. Biz fırtınalı topraklara bilerek geldik.
Onlara çok uzun süre özlemini çektikleri bir şampiyonluğu yaşattığımız için gururluyum.

Taraftara, şehrin güzel insanlarına, görevlilere, oyuncularıma, yönetim kurulundaki tüm özverili insanlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Buraya gelmeme, burada kalmama, hayatımın en güzel anlarını yaşamama vesile olan sayın Ertuğrul Doğan'a ise apayrı bir şükran borcum var. Onu unutmayacağım. Hiç kimse unutmasın.

Şampiyon Trabzonspor, geriye değil ileriye gitmeli. Bölünmemeli, birleşmeli. Kazandıklarını yitirmemeli ve çok güçlü bir yönetimle çok daha parlak günler görmeli. Trabzon'u ve Trabzonspor'u seviyorum. Hakkınızı helal edin. 
Abdullah Avcı" ifadelerine yer vererek takıma veda etti.

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