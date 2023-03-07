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Ertuğrul Doğan resmen açıkladı. Trabzonspor'da ilk aday belli oldu

Trabzonspor'da mevcut asbaşkan Ertuğrul Doğan, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 16:09
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Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan başkan adaylığını ilan etti

Ertuğrul Doğan resmen açıkladı. Trabzonspor'da ilk aday belli oldu
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Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, "Değerli Trabzonsporlular, Öncelikle Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'na hizmetleri ve bize öğrettiklerinden dolayı minnettar olduğumu vurgulamak isterim. Başkanımız Sayın Ağaoğlu ve yönetim kurulumuzla bundan tam 5 yıl önce Nisan 2018'de zorlu ve meşakkatli bir yolculuğa çıktık. Bu yolculukta sizlerin de desteğiyle çok güzel hikayeler yazıp, müzemize biri şampiyonluk olmak üzere hepsi birbirinden değerli 4 kupa koyduk." dedi.
Birlikte daha güzel hikayeler yazacaklarını söyleyen Doğan, "Üzülerek ifade etmeliyim ki, bu sezon özelinde işler istediğimiz gibi gitmedi maalesef. Şu bilinmelidir ki yaşanan mutsuzluğun temelinde şahsımın da sorumluluğu var. Gerek saha içi gerekse saha dışı organizasyonlarında daha sağlıklı kararlar almamız gerekiyordu. Bu olumsuz durumu düzeltebilecek umudumuz, inancımız, birikimimiz, tecrübemiz, özgüvenimiz ve 'inadımız' tabii ki var. Birlikte daha güzel hikayeler yazacağımızdan camiamızın en ufak Şüphesi kesinlikle olmasın." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan ayrıca, "Şimdi yeni bir yolculuğun ilk adımlarını atma vakti... Canımdan çok sevdiğim, çatısı altında olmaktan büyük gurur duyduğum Trabzonspor'umuzun başkanlığına aday olduğumu siz değerli ailemle paylaşıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımın sözünü veriyorum. Allah yardımcımız olsun.." diye konuştu.

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