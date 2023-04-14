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Hakan Aysev sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Ağır bir ameliyat geçirmişti

Ünlü müzisyen Hakan Aysev, ameliyat oldu. Aysev sağlık durumu hakkında sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 12:18
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Ağır bir ameliyat geçirmişti! Hakan Aysev sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Hakan Aysev sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Ağır bir ameliyat geçirmişti
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Opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev, ameliyat oldu. Müzisyen, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Instagram'dan iki fotoğraf paylaşan tenor, iyi olduğunu belirtti.

Aysev, "Sevgili arkadaşlarım 18 gün önce 4 saat süren bir mide fıtığı ameliyatı geçirdim. 4 saat süren güç bir ameliyatı çok başarılı bir şekilde bitiren çok sevgili dostum Prof Ayhan Mesci'ye ve şahane ekibine, ayrıca bu süreçte bir saniye bile yanımdan ayrılmayan manevi oğlum Sami irek'e ve can kuzenlerim Burcu Tüzün Yurtçu, Buket Tüzün Çağlar ve Pelinim Bülbülüme ve süreci en sağlıklı bir şekilde geçirmemi sağlayan emektar Floracığıma çok teşekkür ederimiyi ki varsınız. İyileşme surecindeyim ve çok şükür ayaktayım" dedi.

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