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Petek Dinçöz ameliyat oldu

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, ameliyat olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesaplarından ameliyat öncesi fotoğrafını paylaşan şarkıcı, sağlığı hakkında bilgi verdi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 12:00
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Şarkıcı Petek Dinçöz ameliyat masasına yattı

Petek Dinçöz ameliyat oldu
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Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, ameliyat oldu. Sosyal medya hesaplarından hayranlarını bilgilendiren şarkıcı, fotoğraflarını paylaştı.

2022 yılının ağustos ayında Nida Büyükbayrakdar ile evlenen Dinçöz, 1 milyon 200 bin takipçisi olduğu Instagram'dan durumunu da açıkladı.

Petek Dinçöz "Günaydın. Yıllardır süre gelen bir problemimden; değerli hocam Mete Düren sayesinde kurtuldum. İyi ki sizi tanımışız hocam, artık yoluma daha sağlıklı devam edeceğim. Bu arada merak etmeyin ben gayet iyiyim. Tüm Acıbadem Maslak sağlık çalışanları ve tüm personellerine ilgilerinden dolayı da teşekkürlerimi sunarım" diye yazdı.
 

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