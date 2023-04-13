Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, ameliyat oldu. Sosyal medya hesaplarından hayranlarını bilgilendiren şarkıcı, fotoğraflarını paylaştı.

2022 yılının ağustos ayında Nida Büyükbayrakdar ile evlenen Dinçöz, 1 milyon 200 bin takipçisi olduğu Instagram'dan durumunu da açıkladı.

Petek Dinçöz "Günaydın. Yıllardır süre gelen bir problemimden; değerli hocam Mete Düren sayesinde kurtuldum. İyi ki sizi tanımışız hocam, artık yoluma daha sağlıklı devam edeceğim. Bu arada merak etmeyin ben gayet iyiyim. Tüm Acıbadem Maslak sağlık çalışanları ve tüm personellerine ilgilerinden dolayı da teşekkürlerimi sunarım" diye yazdı.

