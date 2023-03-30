Ağrı'da kablo hırsızı yakalandı 

İHA'nın haberine göre, Edinilen bilgilere göre, Ağrı merkeze bağlı Alpaslan Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin sahibi, iş yeri önünde bulunan çuval içerisindeki topraklama kabloların çalındığını bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, olayın gerçekleştiği yer ve çevresinde toplanan 13 iş yeri, bina ve KGYS kamerasına ait toplamda 144 saatlik görüntüleri inceledikten sonra Ü.T. isimli şahsı tespit etti.

Şahsın yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar neticesinde toplamda 20 suç kaydı bulunan Ü.T. yakalanarak emniyete getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi.