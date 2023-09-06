Ağu otu ağrılara iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Ağu otu; Hekimlikte ağrı giderici ve spazm giderici olarak, siyatik, tetanoz, epilepsi, trilemnius nevraljisi vekore hastalığının tedavisinde kullanılır.

AĞRI NEDİR?

Ağrı, kişinin günlük yaşamındaki faaliyet ve aktivitelerini kısıtlayan sıkıntı verici bir histir.

Genellikle, vücudunuzda yolunda gitmeyen bir şey olduğu konusunda sizi uyarmaya yarar.

AĞU OTU NASIL KULLANILIR?

Yaprakları, gövdesi ve diğer tüm bölümleri zehirli olan Ağu otu kullanımı için uzmanlara başvurulmalıdır.

Uzmanlar dışında Ağu otunu kişi kendi başına kullanmamalıdır. Kullanımı durumunda öldürücü etkisi olduğu belirtiliyor. Nasıl kullanılacağı hakkında merak ettiklerinizi, bitki uzmanlarına sorabilir detayları onlardan öğrenebilirsiniz.