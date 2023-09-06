Ağu otu böyle kullanılırsa akciğerleri pırıl pırıl yapıyor

Ağu otunu çay gibi kaynatılıp içildiğinde akciğerleri temizlediğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ağu otu böyle kullanılırsa akciğerleri pırıl pırıl yapıyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

AĞU OTUNU AKCİĞERLERİ TEMİZLİYOR

Çay gibi kaynatılıp içilmeye devam edilirse göğüs ve akciğerde bulunan kan, safra ve balgamı çıkarır.

AĞU OTU NEDİR?

Maydanozgillerden nemli yerlerde yeti en 1-2 metre boyunda zehirli bir bitkidir. Gövdesi kalındır. Saplarının alt kısmı erguvani renktedir. Yaprakları büyük, çiçekleri yayvan ve küçüktür. Terkibinde coniine vardır. Büyük baldıran ve küçük baldıran olmak üzere 2 çe idi vardır. Ev ilaçlarında kullanılmaz.

AĞU OTU NASIL KULLANILIR?

Yaprakları, gövdesi ve diğer tüm bölümleri zehirli olan Ağu otu kullanımı için uzmanlara başvurulmalıdır.

Uzmanlar dışında Ağu otunu kişi kendi başına kullanmamalıdır. Kullanımı durumunda öldürücü etkisi olduğu belirtiliyor. Nasıl kullanılacağı hakkında merak ettiklerinizi, bitki uzmanlarına sorabilir detayları onlardan öğrenebilirsiniz.

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