Ağustos ayının en güçlü android telefonları açıklandı. Bakın zirvede kim var

AnTuTu’nun 1/31 Ağustos arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi listesinde yer alan tüm telefonlar Snapdragon 8 Gen 2 platformundan destek alıyor.
Paylaşılan listeye göre, Ağustos ayının en güçlü Android telefonu OnePlus Ace 2 Pro oldu. Temmuz ayında birinci olan Nubia Red Magic 8S Pro'yu geride bırakan cihaz, tam 1.648.735 puan aldı.
Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iQOO 11S (1.645.393), Nubia Red Magic 8S Pro (1.637.536) ve iQOO 11 Pro (1.624.3175) oldu.
AĞUSTOS AYININ EN GÜÇLÜ TELEFONLARI
OnePlus Ace 2 Pro
iQOO 11S
Nubia Red Magic 8S Pro+
iQOO 11 Pro
Vivo X90 Pro+
OnePlus 11
Realme GT5
iQOO 11
Vivo X Fold 2
Oppo Find X6 Pro
AĞUSTOS AYININ EN GÜÇLÜ BÜTÇE TELEFONLARI
Redmi Note 12 Turbo
Realme GT Neo5 SE
iQOO Neo7 SE
Vivo S17 Pro
Oppo Reno 10 Pro 5G
Redmi Note 12T Pro
Redmi K60E
Xiaomi Civi 3
OnePlus Ace Racing Edition
OnePlus Ace