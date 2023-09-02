Ağustos ayının en güçlü android telefonları açıklandı. Bakın zirvede kim var

AnTuTu’nun 1/31 Ağustos arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi listesinde yer alan tüm telefonlar Snapdragon 8 Gen 2 platformundan destek alıyor.

Paylaşılan listeye göre, Ağustos ayının en güçlü Android telefonu OnePlus Ace 2 Pro oldu. Temmuz ayında birinci olan Nubia Red Magic 8S Pro'yu geride bırakan cihaz, tam 1.648.735 puan aldı.

Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iQOO 11S (1.645.393), Nubia Red Magic 8S Pro (1.637.536) ve iQOO 11 Pro (1.624.3175) oldu.

AĞUSTOS AYININ EN GÜÇLÜ TELEFONLARI

OnePlus Ace 2 Pro

iQOO 11S

Nubia Red Magic 8S Pro+

iQOO 11 Pro

Vivo X90 Pro+

OnePlus 11

Realme GT5

iQOO 11

Vivo X Fold 2

Oppo Find X6 Pro

AĞUSTOS AYININ EN GÜÇLÜ BÜTÇE TELEFONLARI

Redmi Note 12 Turbo

Realme GT Neo5 SE

iQOO Neo7 SE

Vivo S17 Pro

Oppo Reno 10 Pro 5G

Redmi Note 12T Pro

Redmi K60E

Xiaomi Civi 3

OnePlus Ace Racing Edition

OnePlus Ace