Vergisiz telefon hevesi öğrencilerin kursağında kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversitelilerin ÖTV’siz ve KDV’siz cep telefonunu nasıl alacağını, hangi şartlarda kimler tarafından kullanılabileceğini geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile belirlendiğini duyurdu.

Uraloğlu'nun uygulamanın yalnızca Türkiye'de üretilen modelleri kapsadığını açıklaması öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı.

“KENDİMİZİ KANDIRILMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ, SEÇİM ZAMANI BİZE VERİLEN VAAT TAM OLARAK BU DEĞİLDİ”

Bazı öğrenciler yapılan açıklamaya tepki olarak “Kendimizi kandırılmış gibi hissediyoruz, seçim zamanı bize verilen vaat tam olarak bu değildi” diyerek yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, öğrenciler şunları söyledi:

İpek Yüksel (18): Yurtdışında öğrenciler en üst düzeydeki telefonları daha uygun koşullarda alabiliyor. Biz neden çok kullanılmayan ve gerçekten ihtiyacımızı karşılamayan telefonlarla sınırlandırılıyoruz anlamıyorum. Bunun yerine yerli veya ithal gözetmeksizin bir düzenleme yapılmasını isterdim.

Ensar Odabaşı (18): Bu konu ilk kez gündeme geldiğinde tüm telefonları kapsayacak sanmıştım. Apple olsun Samsung olsun bunları kapsayabilir demiştim. Açıkcası sadece Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacağını öğrendiğimde biraz hayal kırıklığına uğradım. Daha kaliteli ürünler ve modeller dahil edilmeliydi. Benim mesela şu an kullandığım telefon eski bir model olmasına rağmen vergisiz alınacak telefonlardan daha iyi olduğu için, bu düzenlemenin ihtiyacımı karşılayacağını sanmıyorum.

Can Köker (18): Bizim kullandığımız uygulamalarla en uyumlu çalışan telefonlar şu anda Apple ve Samsung gibi akıllı telefonlar. Kameraları çok iyi. Biz de öğrenciler olarak ilk etapta vergisiz telefon alabileceğimizi duyduğumuzda bu telefonların da dahil olacağını zannetmiştik ve çok sevinmiştik. Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacağı biraz bizi üzdü açıkcası. Tabi ki ihtiyacı olan için önemli bir düzenleme ancak benim ihtiyacımı maalesef karşılamıyor.

VERGİSİZ TELEFON DETAYLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu önceki gün yaptığı açıklamada Vergisiz Telefon düzenlemesiyle ilgili belirlenen kriterleri şu şekilde vermişti:

1-) Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve üst sınır bulunacak.

2-) Proje kapsamındaki telefonlar yarı fiyatına alınabilecek.

3-) Açıköğretim ve yüksek lisans dahil tüm öğrencileri kapsayacak.

4-) Alınan telefonu iki yıl başkası kullanamayacak.

5-) Aylık 10 GB ücretsiz internet hizmeti de sağlanacak.