Vergisiz telefon alımında hangi telefonların vergiden muaf tutulacağı merak konusu oldu. Açık öğretim okuyan ve yüksek lisans öğrencileri vergisiz telefonlardan yararlanıp yararlanamayacağı araştırılıyor. Peki, vergisiz telefondan kimler faydalanabilir? Açık öğretim ve Yüksek lisans öğrencileri vergisiz telefondan faydalanabilir mi?

Vergisiz telefon ile ilgili beklenen açıklama geldi. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversitelilerin ÖTV’siz ve KDV’siz cep telefonunu nasıl alacağını anlattı.

Açık öğretim ve yüksek lisans öğrencilerine sevindiren haber geldi.

Bakan Uraloğlu gençlere Vergisiz cep telefonuna ilişkin şu bilgileri verdi: “ÖTV ve KDV’siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon Öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak. Türkiye’de üretenler içinde Samsung, General Mobile var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak. 10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldık, kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak. Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız.”