Ağzı laf yapmak deyimi ne anlama gelir?

Ağzı laf yapmak deyiminin anlamı nedir? Ağzı laf yapmak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı…

Ağzı laf yapmak deyimi ne anlama gelir?

Ağzı laf yapmak deyiminin anlamı: Güzel, inandırıcı söz söyleme yeteneği olmak.

Ağzı laf yapmak, iyi bir konuşma, söz söyleme yeteneği, etkileme, ikna etme gibi anlamları içerir. Kolay ve akıcı bir konuşma yapan kimse için kullanılır. Ağzı laf yapan kimseler, konu hakkında bilgi sahibi olmasa bile konuşması ile durumu kurtarabilir.

Bir kişi karşısında bulunan kişi ya da toplulukları konuşarak kolay bir şekilde etkiliyorsa ağzı laf yapmak deyimi o kişi için biçilmiş bir kaptandır. Konuşmasında inandırıcılık oranı yüksektir.

Ağzı laf yapmak deyimine örnek cümleler

Politikacı mı olacaksın, ağzın laf da yapmalı.

Etkileyici bir konuşmacı için; İnsan soru sormaya çekiniyor, her şeye bir cevabı var ağzı laf yapıyor.

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