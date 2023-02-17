Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı

Paramedya'da yer alan habere göre, Türkiye ve Türk ekonomisine yönelik yabancı raporlarına bir yenisi daha eklendi. İngiliz Yatırım Bankası Standart Charteted hazırladığı bir raporda mevcut siyasi yönetimin seçimleri yeniden kazanması halinde mevcut büyüme odaklı politikaları sürdüreceğini bildirdi.

Raporda “Türkiye’nin ekonomik durumu kötüleşmeye devam ediyor. Enflasyon 2022’de ortalama yüzde 72’ydi ve 2023’te ortalama yüzde 50’yi tahmin ediyoruz. İlgili yaşam maliyeti krizi büyümeyi baskılıyor; GSYİH büyümesinin 2022’de yüzde 4,5’ten 2023’te yüzde 3 yavaşlayacağını tahmin ediyoruz.” görüşüne yer verildi.

Rapor özetle şöyle:

“Mevcut yönetimin seçimden sonra geri dönmesi, muhtemelen mevcut büyüme odaklı politikaların devam etmesini sağlayacaktır.

Bu alışılmışın dışında politika karışımı, finanse edilmesi zor olan uzun süredir devam eden ticaret ve cari hesap açıklarına neden oldu. “Diğer” (Net hata Noksan) girişler, 2022’de ödemeler dengesi stresinin dengelenmesine yardımcı olurken, bunun sürdürülebilir olması pek olası değil ve seçimden sonra başka finansman kaynaklarına ihtiyaç duyulacak.

Mevcut alışılmışın dışında politikalardan bir değişiklik, ekonominin normal politikalara uyumu ve açığı kapatmak için yeterli portföy akışını çekebilir. Böyle bir senaryoda 2023 sonunda USD-TRY’yi 20.00’de görebiliriz. Mevcut politikaların devam etmesi, TL’nin reel olarak 2021 sonundaki seviyelere düşmesine neden olacaktır. Böyle bir senaryoda USD-TRY’yi 2023 sonunda 36.00 olarak görebiliriz.

2023 sonu USD-TRY tahminimiz olan 28.00, iki seçim sonucuna yönelik tahminlerimizin orta noktasıdır yani Erdoğan kazansın ya da kazanmasın orta nokta olarak beklentimizdir.”